Prezidentka súhlasí so zvýšením finančných prostriedkov pre zdravotníctvo

Uviedla to v piatok po stretnutí so zástupcami organizácií pôsobiacich v sektore zdravotníctva. Poukázala na to, že v rozpočte je balík peňazí, o ktorom sa má rozhodnúť podľa priorít Slovenska na ďalší rok. Hlava štátu si nevie v aktuálnej dobe predstaviť väčšiu prioritu, ako je zdravotníctvo.

„Považujem za absolútne legitímne podporiť požiadavky zdravotníckych pracovníkov, aby bolo v systéme zdravotníctva viac peňazí a osobitne aj viac peňazí na odmeny pre zdravotníckych pracovníkov,“ uviedla prezidentka.

Čaputová hovorí, že o zvyšovaní platov zdravotníckych pracovníkov so zástupcami zdravotníkov nehovorili v kontexte benefitov, ale v kontexte záujmu pracovať v slovenskom zdravotníctve, aby sa mal kto o pacientov postarať. Zdôraznila, že ide predovšetkým o slovenských pacientov.

„Ak tu bude málo zdravotníkov, ak budú odchádzať do zahraničia, alebo jednoducho do dôchodku, tak jediný, kto na to doplatí, budú občania SR v kvalite zdravotných služieb, ktoré im nebudú môcť byť poskytnuté tak, ako keď budeme podporovať ľudí, aby v systéme zostali,“ prízvukovala prezidentka.

Poukázala tiež na to, že situácia v slovenskom zdravotníctve bola pomerne kritická aj pred pandémiou nového koronavírusu. Podľa jej slov problém spočíva práve v personálnej nedostatočnosti slovenského zdravotníctva.

„Jednak máme málo jednotlivých profesií, či už sú to lekári, zdravotné sestry, záchranári a podobne, nehovoriac o technickom vybavení a iných deficitoch, ktoré máme. Profesionálov máme nielen málo, ale aj vo vysokom veku. Sú špecificky vyčerpaní po 'COVID roku',“ povedala prezidentka.

Poukázala tiež na to, že aj v správe o stave republiky spomínala štatistiky slovenských psychológov, ktorí poukazujú na syndróm vyhorenia a psychické následky traumy, ktorú si počas pandémie zažila táto profesia. Dodala tiež, že v okolitých krajinách sa k zdravotníkom stavajú „jednoznačne zodpovedne v tom zmysle, že dochádza k nárastu miezd a ohodnotenia zdravotníckych profesií“.

Na stretnutí v Prezidentskom paláci boli prítomní prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Lévyová, prezident Asociácie súkromných lekárov SR Marián Šóth, prezident Slovenskej lekárskej komory Pavel Oravec, prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov František Majerský, predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský, prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska Monika Palušková a riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Lukáš Kober.