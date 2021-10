Pčolinský: K novej súdnej mape mám zatiaľ viac otázok ako odpovedí

Pčolinský nerozumie, prečo bolo v predchádzajúcich návrhoch súdnej mapy potrebné rušiť takmer tri desiatky pracovísk súdov, po novom stačia už len štyri. „Nedáva to logiku, v čom je vlastne potom tá reforma,“ reagoval Pčolinský. Ministerka by sa preto mala na budúci utorok (26. 10.) stretnúť s hnutím Sme rodina, aby im odpovedala na otázky. „Potom sa rozhodneme o podpore súdnej mapy. Zatiaľ mám viac otázok ako odpovedí,“ skonštatoval Pčolinský.

Hnutie uisťuje, že návrh si dôkladne preštuduje. „Ale ak by to mali byť len nejaké kozmetické úpravy oproti pôvodnému návrhu, tak to podporiť nemôžeme,“ uviedlo pre TASR tlačové oddelenie hnutia.

Nová, už tretia verzia súdnej mapy počíta so zrušením štyroch okresných súdov. Pôvodne sa ich počet mal znížiť z 54 na 30. Naďalej sa však počíta so vznikom mestských súdov v Košiciach a Bratislave.

Zostávajúce súdy ostanú ako pracoviská alebo sídla. Zrušiť by sa mali Okresný súd Partizánske, Skalica, Bánovce nad Bebravou a Kežmarok. Zmena by sa mala týkať aj krajských súdov. Tých chce ponechať ministerka všetkých osem, ale plánuje zväčšiť ich obvody len na tri. Sídlom krajských súdov by tak mala byť Trnava pre západoslovenský obvod, Žilina pre stredoslovenský obvod a Prešov pre východoslovenský obvod. Zmena by mala nastať k 1. januáru 2023.