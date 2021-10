Tento okres sa môže vyhnúť najprísnejším opatreniam, stačí 150 zaočkovaných

"Stačí, ak sa v rámci Prešovského okresu dá zaočkovať ešte približne 150 ľudí vo veku nad 50 rokov,“ informoval vo štvrtok hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.

V Prešovskom okrese je aktuálne plne zaočkovaných 64,74 percenta ľudí vo veku nad 50 rokov. Pri dosiahnutí 65-percentnej hranice sa stupeň rizikovosti v okrese zníži o jeden stupeň smerom nadol.

Počty ľudí s ochorením COVID-19 postupne rastú aj v Prešove a farba okresu v rámci COVID automatu sa od pondelka 25. októbra zmení z červenej na bordovú, čo bude znamenať aj sprísnenie aktuálnych opatrení.

Radnica mesta vyzýva na očkovanie. „Obyvatelia môžu týmto spôsobom pomôcť celému mestu a okresu predísť ďalšiemu obmedzovaniu fungovania prevadzok, usporadúvania podujati aj pohybu osôb. Po prekročení hranice 65 percent plne zaočkovaných ľudí nad 50 rokov sa Prešovský okres zároveň vyhne prípadnému prechodu do čiernej farby. V praxi to znamená napríklad to, že nenastane najhorší scenár, ktorý sme zažili počas druhej vlny pandémie,“ uviedol Tomek.

Obyvatelia môžu využiť aj očkovanie jednodávkovou vakcínou bez predchádzajúcej registrácie v nedeľu (24. 10.) od 10.00 do 16.00 h v obchodnom centre na prešovskom sídlisku Sekčov.