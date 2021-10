Video: Z čiernej škvrny na paprike sa vykľul desivý nález

Fľaky na ovocí a zelenine nie sú vždy znakom opotrebovania. Ako dokazuje video, ktoré na sociálnej sieti TikTok zverejnil používateľ s názvom bugboy19, pod tmavým povrchom sa môžu nachádzať aj škodcovia.

Škvrna na paprike vo videu sa po chvíli začala pohybovať, takže bolo zrejmé, že vnútri sa pravdepodobne nachádza hmyz. Po zatlačení na stenu papriky v nej vznikla diera, ktorá skutočne odhalila chrobáka.

Užívatelia v komentároch netajili znechutenie. „Niečo také veľké som nečakal, asi by som vykríkol,“ hovorí jeden z nich. Iní zas poukazujú na to, že obrovského švába by pri krájaní papriky asi málokto prehliadol, takže výstraha pred škodcami je trochu zbytočná.