Video: Zvláštne miesta na tele, na ktorých vám môže narásť bradavka

Dermatologička Sandra Leeová, vo svete sociálnych sietí známa ako Dr. Pimple Popper, poskytuje pacientom pomoc s chirurgickým odstránením bradaviek, ktoré narástli inde ako na prsníkoch.

Vo videu s obrovskou sledovanosťou Leeová vysvetľuje, že u niektorých dochádza k rastu nadmerného počtu bradaviek, ktoré sú v porovnaní s dvoma základnými o čosi menšie a väčšinou rastú v blízkosti pŕs.

V extrémnych prípadoch bradavky rastú aj v oblasti podpazušia či rozkroku. Leeová ale ukázala aj snímku z prípadu, keď pacientke narástla bradavka na chodidle.

Nadbytočné bradavky môžu byť čiastočne ochlpené, a u žien z nich dokonca môže vytekať mlieko.

„Toto som mal celý život a som muž, mal by som s tým niečo robiť? Je dobrý nápad nechať to odstrániť,“ pýtal sa v diskusii k Leeovej videu jeden z komentujúcich. „Vždy som si robila srandu, že to je bradavka, a pritom to po celý čas naozaj bola bradavka,“ hovorí ďalšia zo sledujúcich. Zdá sa, že nadbytočné bradavky sa v bežnej populácii vyskytujú pomerne často.