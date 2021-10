V Spojených štátoch schválil používanie očkovacej stratégie "mix and match"

Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) v stredu schválil používanie stratégie "mix and match" pre určené skupiny ľudí, ktorí po absolvovaní základnej série očkovania proti koronavírusovému ochoreniu COVID-19 potrebujú posilňovaciu dávku vakcíny. Informovala o tom agentúra AFP.

Agentúra vysvetlila, že v USA sú povolené vakcíny od spoločností Pfizer, Moderna a Johnson & Johnson. Jednu dávku od ktorejkoľvek z nich je teraz možné dostať po dokončení základného očkovania inou vakcínou proti covidu.

Ľudia, ktorí na začiatku dostali dve dávky od Moderny a majú 65 a viac rokov alebo sú starší ako 18 rokov, ale s vysokým rizikom nakazenia sa covidom, môžu teraz dostať posilňovaciu dávku.

Všetci dospelí, ktorí dostali jednodávkovú vakcínu od Johnson & Johnson pred viac ako dvoma mesiacmi, majú tiež nárok na preočkovanie.

Predtým mali nárok na posilňovaciu dávku iba ľudia s oslabenou imunitou alebo ľudia, ktorí patrili k starším alebo vysokorizikovým skupinám a pôvodne dostali vakcínu od Pfizeru.

„FDA zistil, že známe a potenciálne prínosy použitia jednej heterológnej posilňovacej dávky prevažujú nad známymi a potenciálnymi rizikami ich použitia v oprávnených populáciách,“ uviedol FDA vo vyhlásení.

FDA zároveň varoval pred veľmi zriedkavými vedľajšími účinkami spojenými s vakcínami. Tzv. mRNA vakcíny od spoločností Pfizer a Moderna sú spojené so zvýšeným rizikom myokarditídy a perikarditídy - najmä u mladších mužov. Vakcína od Johnson & Johnson je spojená s vážnym a vzácnym typom krvných zrazenín v kombinácii s nízkym počtom krvných doštičiek, a to jeden alebo dva týždne po podaní. Riziko je najvyššie u žien vo veku od 18 do 49 rokov.