Tieto vitamínové doplnky prispievajú k vzniku Alzheimerovej choroby, pozor na dávky!

Alzheimerova choroba je najčastejšou formou demencie, ktorá zastrešuje všetky príznaky progresívneho oslabovania mozgových funkcií.

Mnohí pacienti pri vypočutí diagnózy myslia na to najhoršie. Alzheimerova choroba je totiž dosiaľ neliečiteľná, no dobrá starostlivosť aspoň pomáha lepšie zvládnuť zhoršujúce sa príznaky.

Keďže o liečbe zatiaľ nemôžeme hovoriť, kľúčová je prevencia. Čoraz väčšie množstvo výskumov prispieva k zisteniu o tom, čo všetko už v mladom veku oslabuje činnosť mozgu a aké faktory by potenciálne mohli viesť k vzniku Alzheimerovej choroby. Jedným z nich je aj užívanie vitamínových doplnkov.

Konkrétne by ste to nemali preháňať s užívaním vitamínov s obsahom železa. Nadmerné množstvo tohto minerálu v tele totiž spôsobuje jeho zhlukovanie, čo podľa vedcov následne vedie k rozkladu tkanív hipokampu, ktoré slúžia na tvorbu spomienok a pri Alzheimerovej chorobe patria k najzasiahnutejším. Doplnky s obsahom železa by sa preto mali vždy užívať výlučne na základe lekárskeho odporúčania.

S novým zistením prišla ako prvá štúdia publikovaná v Journal of Alzheimer's Disease, ktorá pripomína, že Alzheimerova choroba súvisí s tvorbou tau proteínu a beta-amyloidov.

Vedci pomocou magnetickej rezonancie zaznamenávali množstvo železa prítomného v bielkovine feritíne, ktorý v mozgu skladuje tento minerál. Pokus podstúpilo 31 pacientov s Alzheimerovou chorobou a 68 zdravých ľudí.

Identifikácia prítomnosti železa v mozgu je pri Alzheimerovej chorobe pomerne ťažká, za čo je zodpovedná tekutina, ktorá sa v orgáne hromadí po tom, ako dôjde k rozpadu tkanív.

„Vďaka magnetickej rezonancii sme zistili, že k hromadeniu železa dochádza zároveň s poškodzovaním tkaniva,“ hovorí profesor psychiatrie na Kalifornskej univerzite v Los Angeles George Bartzokis, ktorý je jedným z autorov výskumu.

„Zistili sme, že množstvo železa sa zvyšuje v oblasti hipokampu, a u pacientov s Alzheimerovou chorobou súvisí s poškodením tkaniva, čo však neplatí pre zdravých starších ľudí alebo pre oblasť talamu. Preto je pravdepodobné, že hromadenie železa naozaj prispieva k vzniku Alzheimerovej choroby,“ uzatvára Bartzokis.

Profesor na záver dopĺňa, že množstvo železa v organizme do určitej miery súvisí aj s vonkajšími faktormi, ako je konzumácia červeného mäsa alebo vitamínových doplnkov. U žien pred menopauzou môže dôjsť k zvýšeniu jeho hladiny aj v prípade hysterektómie.

Priemerný zdravý človek denne získava dostatok železa zo stravy. Pri užívaní doplnkov je nevyhnutné dbať na správne dávkovanie, ktoré by bez odporúčania lekára nemalo presiahnuť 17 miligramov denne.