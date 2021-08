VIDEO: Talian si dal QR kód svojho covidpasu vytetovať na ruku

Il GREEN PASS tatuato. Ci si tatua per diversi motivi,anche per ricordare un periodo storico come questo,e tutto ciò che ha generato o lasciato durante il suo percorso. A prescindere da ciò,non esiste un modo oggettivo di vedere le cose,che sia nel bene o nel male,ogni persona ha una storia da raccontare ed un proprio modo di vedere o interpretare ogni cosa,oltre ogni forma di pregiudizio. #tattoo #greenpass #tattoolife