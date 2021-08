Merkelová je "hlboko presvedčená", že Laschet sa po voľbách stane kancelárom

Povedala to podľa agentúry AFP v sobotu v Berlíne, kde blok konzervatívnych strán CDU a CSU spustil záverečnú fázu predvolebnej kampane.

Merkelová vo svojom príhovore vyzdvihla najmä osobné vlastnosti Lascheta, ktorého preferencie majú v najnovších prieskumoch klesajúci trend.

„Za tie roky som Armina Lascheta zažila ako človeka a politika, pre ktorého C v mene našej strany (v nemčine Christlich Demokratische Union - Kresťanskodemokratická únia, CDU) nie je len nejaké písmeno, ale je kompasom všetkého, čo robil a robí,“ povedala Merkelová. Pre Lascheta „je vždy dôležité dávať na základe nášho kresťanského obrazu človeka do centra pozornosti jednotlivca s jeho nedotknuteľnou dôstojnosťou a stavať mosty medzi ľuďmi,“ dodala.

Kancelárka konštatovala, že odkedy sa pred takmer tromi rokmi vzdala funkcie predsedníčky CDU, zásadným spôsobom sa nezapájala do predvolebnej kampane. Zopakovala svoj postoj, že bývalí šéfovia CDU, ktorí skončili v aktívnej politike, by sa mali stiahnuť.

Svoj príhovor uzavrela Merkelová výzvou aktivistom strany: „Stojí za to bojovať zvyšných 35 dní, každú hodinu za to, aby sme zaistili, že CDU a CSU budú v Spolkovom sneme silné, každú hodinu za to, aby sme Nemecko dobre formovali a viedli ho do dobrej budúcnosti — samozrejme s Arminom Laschetom ako našim budúcim spolkovým kancelárom“.

Merkelová po voľbách vypísaných na 26. septembra odíde po 16 rokoch z funkcie spolkovej kancelárky. Do volebnej kampane CDU sa zapájala len sporadicky. Po jej sobotňajšom príhovore má na záver predvolebnej kampane naplánované už iba jedno vystúpenie. Od konca roku 2018 už nezastáva žiadnu stranícku funkciu.

Východisková pozícia v záverečnej fáze predvolebnej kampane nie je pre blok CDU/CSU veľmi priaznivá, konštatuje AFP. V najnovších prieskumoch verejnej mienky konzervatívci už len tesne vedú. Naopak, rastú preferencie sociálnych demokratov (SPD), ktorí sa v niektorých prieskumoch dostali na druhé miesto pred Zelených.

Z kandidátov na kancelára jednoznačne vedie Olaf Scholz z SPD. Laschetove preferencie sú najhoršie práve v čase horúcej fázy predvolebnej kampane. Vedenie CDU hodnotí situáciu interne ako „vážnu“ a „ťažkú“ a poprední politici CSU vyjadrili v rozhovoroch svoju nespokojnosť s doterajším priebehom predvolebnej kampane.