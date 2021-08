Maroš Žilinka podal návrh na disciplinárne stíhanie Daniela Lipšica

Disciplinárneho previnenia sa mal dopustiť tým, že 28. júla bez znalosti spisu verejne špekulatívne a zavádzajúcim spôsobom polemizoval o vznesení obvinenia vyšetrovateľom špecializovaného tímu Úradu inšpekčnej služby v právoplatne neskončenej trestnej veci, ktorá nepatrila do pôsobnosti Úradu špeciálnej prokuratúry. A to potom, ako dozorový prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava, ako aj sudkyňa pre prípravné konanie Okresného súdu Bratislava III, ktorá vzala obvineného Cs. D. do väzby, konštatovali dôvodnosť a zákonnosť vzneseného obvinenia.

„Špeciálny prokurátor tak mal postupovať v rozpore so zákonom uloženým princípom zdržanlivosti, ako aj internými normami prokuratúry,“ priblížil Skladan.

Generálny prokurátor SR zdôrazňuje, že podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania je výlučne vecou dodržiavania princípov a pravidiel, daných všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi, dodržiavanie ktorých je na prokuratúre ako hierarchicky usporiadanej sústave štátnych orgánov na čele s generálnym prokurátorom, mimoriadne dôležité pre zabezpečenie zákonného plnenia jej povinností.

Žilinka ešte v júli vyhlásil, že Lipšicove vyjadrenia pre médiá k uzneseniu Úradu inšpekčnej služby o vznesení obvinenia voči svedkom vo viacerých kauzách boli v rozpore so zákonným princípom zdržanlivosti prokurátora a spôsobom, ktorý neprispieva k zvyšovaniu dôveryhodnosti prokuratúry. Upozornil, že špeciálny prokurátor verejne prezentoval svoje subjektívne názory vo veci, ktorá nie je právoplatné skončená. Myslí si, že Lipšic zabudol, že už nie je advokátom, ale špeciálnym prokurátorom.

Lipšic vtedy reagoval, že relevantné podozrenia týkajúce sa integrity vedených trestných stíhaní je potrebné preveriť. „Malo by sa tak však diať len zákonným spôsobom a bez toho, aby bola verejnosť zavádzaná nepravdivými informáciami, čo sa malo diať v tomto prípade,“ poznamenal. Tvrdil, že v médiách boli opakovane zverejňované nepravdivé informácie, a preto považoval za povinnosť sa vyšetrovateľov a prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorí sú činní v týchto veciach, zastať.