Putin varuje Taliban pred nárokovaním si moci mimo Afganistanu

„Taliban nesmie prekročiť hranice krajiny... Z Afganistanu sa nemôžu dostať teroristi, ktorí sú prezlečení za utečencov,“ vyhlásil Putin. Zároveň však na margo aktuálnej situácie dodal, že je „načase upustiť od nezodpovednej politiky vnucovania cudzích hodnôt a demokracie bez toho, aby neboli brané do úvahy historické, etnické alebo náboženské špecifikácie“. Vladimir Putin označil operáciu americkej armády v krajine za neúspešnú.

„Toto je teraz realita, od ktorej sa musíme odraziť. Musíme zabrániť tomu, aby afganský štát skolaboval,“ uviedol.

Pre nemeckú kancelárku je v tejto chvíli prvoradé z Afganistanu do Nemecka evakuovať čo najviac ľudí, ktorí pomáhali západným spojencom počas 20 rokov trvajúcej misie v Afganistane.

„Je veľmi frustrujúce vidieť, ako sa Taliban vrátil a ovládol krajinu,“ povedala Angela Merkelová. Podľa nej sa však Západu za dve desaťročia podarilo odvrátiť „akútnu hrozbu terorizmu pochádzajúceho z Afganistanu“. Zároveň pripustila, že s militantným hnutím sa „budeme musieť pokúsiť porozprávať“.

Agentúra AFP v tejto súvislosti napísala, že Moskva je v súvislosti so situáciou v Afganistane mierne optimistická a snaží sa nadviazať styky s talibmi v snahe zabrániť nestabilite, ktorá by sa mohla rozšíriť do susedných štátov. Kremeľ v uplynulých rokoch nadviazal rozhovory s predstaviteľmi militantného hnutia a niekoľkokrát ich hostil v Moskve. Naposledy sa tak stalo minulý mesiac.