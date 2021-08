Lukašenko neplánuje byť prezidentom do konca života

„Je to úplná hlúposť... chcem niekoľko rokov jednoducho žiť normálny život. Ešte som ho poriadne nezažil. Ten, kto pôsobí na čo i len malej vedúcej pozícii, ma pochopí. Vie, čo je to život vo vodcovskej funkcii. Od rána do večera je na tebe také bremeno a nátlak a nemáš kam ujsť. Táto otázka preto nie je o mne, je o tom, čo bude ďalej,“ povedal podľa tlačovej služby Lukašenko na ceremónii odovzdávania štátnych vyznamenaní členom bezpečnostných zložiek.

Lukašenko okrem toho uviedol, že nechce „zamraziť“ situáciu v Bielorusku, pretože si neželá, aby sa opakovali „brežnevovské časy“ a obdobie stagnácie. Preto sú podľa neho nevyhnutné chystané zmeny ústavy, ktoré sa majú týkať aj prezidentského postu.

Ústavodarná komisia navrhla napríklad obmedziť prezidentský mandát na dve volebné obdobia, zvýšiť vekovú hranicu pre uchádzačov na 40 rokov, stanoviť, že potenciálny kandidát musí mať najmenej 20 rokov trvalý pobyt v Bielorusku a nesmie byť občanom cudzieho štátu. Lukašenko však koncom júla vrátil tento návrh ústavy jej autorom na prepracovanie.

Lukašenko je v najvyššej ústavnej funkcii od roku 1994, pričom jeho vyhlásenie sa za víťaza vlaňajších prezidentských volieb vyvolalo v Bielorusku bezprecedentné masové protesty. Podľa bieloruskej opozície a západných krajín boli tieto voľby sfalšované. Bieloruské úrady uväznili tisíce účastníkov protestov a s mnohými vo väzbe zle zaobchádzali a mučili ich.