Smer-SD: Vláda korumpuje udavačov, dôkazom sú zmluvy o strážnej službe

Vláda sa mala podľa strany Smer-SD dopustiť štátnej korupcie, ktorej cieľom bolo motivovať jedného z vypovedajúcich kajúcnikov v prebiehajúcich kauzách. Líder strany Robert Fico na pondelkovej tlačovej konferencii konkretizoval, že má ísť o zákazku Slovenskej pošty (SP) pre spoločnosť Lama SK, pri ktorej Fico poukazuje na prepojenie s kajúcnikom a bývalým šéfom Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovítom Makóom.

Líder opozičnej strany v obvinení konkretizuje, že SP uzatvorila so spoločnosťou, ktorá sa zaoberá strážnou službou a poskytovaním služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany, tri rámcové zmluvy za približne 9,5 milióna eur. „Počas pondelka došlo k registrácii týchto zmlúv s nadobudnutím ich účinnosti od utorka (22. 6.),“ uviedol Fico a poukázal na centrálny register zmlúv.

Dodal, že počas tendra malo takisto prísť k účelovým konaniam, aby firma splnila podmienku - zápis do registra partnerov verejného sektora. „Žiadne pochybnosti o tom, že na vrchole tejto pyramídy je pán Makó,“ povedal Fico, odvolávajúc sa na niekdajšie informácie médií. Z procesu i výsledku tendra dedukuje, že zákazka mala byť motiváciou pre kajúcnika, aby príslušne vypovedal v policajných vyšetrovaniach. „Je to ďalší dôkaz, že vláda je v rozklade, je vydierateľná a keď si udavač niečo vypýta, tak to dostane,“ povedal.

O tejto téme chcel Smer hovoriť s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou. Priznal, že je sklamaný, že šéfka EK s odvolaním sa na zaneprázdnenosť ponuku na stretnutie odmietla. Avizoval však, že na zistenia chce poukazovať ďalej a žiadať vyvodenie zodpovednosti, nevylúčil ani návrh na vyjadrenie nedôvery konkrétnemu ministrovi i celej vláde.

Predstavitelia strany Smer-SD na tlačovej konferencii takisto kritizovali nepripravenosť vlády na tretiu vlnu pandémie, opätovne vyjadrili presvedčenie, že vláda neposkytuje dostatočne objektívne informácie o očkovaní, jeho rizikách ani efekte.