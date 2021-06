Kovařík: Pripravujeme sa na všetky varianty kontroly hraníc

„Ak pôjdeme do najťažšieho režimu, bude to veľmi náročné, Stúpajú nám dopravné nehody, zvyšuje sa trestná činnosť, treba naozaj rozumne využívať prostriedky Policajného zboru,“ skonštatoval Kovařík. Predpokladá, že na hraniciach budú pôsobiť okrem policajtov aj vojaci.

Ak sa zavedie nepretržitá kontrola na hraniciach spojená s kontrolou každého cestujúceho, bude treba rátať na hraniciach podľa policajného prezidenta so zdržaním. „Nie je však v našej kompetencii kontrolovať, odkiaľ ľudia naozaj idú, to by mohla vyriešiť e-karanténa,“ dodal Kovařík. Spresnil tiež, že sa ráta s nákupom telefónov ako čítačiek nových COVID pasov.

Ústredný krízový štáb by sa mal počas pondelka dohodnúť okrem kontrol na hraniciach a o e-karanténe aj na cestovateľskej mape. „Veľmi zvýhodnení budú tí, čo budú kompletne zaočkovaní. Aj keď prídu z čiernej krajiny, urobia si PCR testy a budú mať ľahší režim ako tí, čo zaočkovaní nie sú. Je tam motivácia a silný akcent na očkovanie dvomi dávkami,“ uviedol odborník na tropickú medicínu Vladimír Krčméry.

O aktuálnej situácii v krajinách chcú informovať každý týždeň. V prípade objavenia varianty delta nového koronavírusu sa môže cestovateľská mapa meniť aj každých 48 hodín.