Lucia Ďuriš Nicholsonová: Na domácej politickej scéne sa zatiaľ nevidím

Pre TASR uviedla, že aktuálne ani so žiadnou stranou o tomto nerokuje. Hovorí o politickom planktóne a o chýbajúcom politickom výtlaku na reálnu zmenu pre Slovensko. Svoju budúcnosť europoslankyne nevylúčila.

„Zatiaľ svoju budúcnosť v politike nevidím. Som dosť stará a aj politika ma naučila nikdy nehovoriť nikdy, pretože život je plný zvratov. Ale či sa pozriem napravo alebo naľavo toho politického spektra, tak sa nevidím ani v jednej strane a ani aktuálne nerokujem so žiadnou stranou,“ povedala Ďuriš Nicholsonová.

Dodala, že rozlišuje politikov, nie všetci sú rovnakí a vidí veľa slušných ľudí v rôznych stranách. „Žiaľ, sú to všetko strany, ktoré nemajú potrebný výtlak. Ja to považujem za taký politický planktón, ktorý prejde síce v ďalších voľbách do parlamentu, ale nebude mať možnosť priniesť reálnu zmenu. A to, čo táto krajina potrebuje, je reálna zmena, pretože ju sklamali aj jedni, aj druhí a my potrebujeme reálnu alternatívu, ktorá nám prinesie nádej. A žiaľ, strana, ktorá má sedem percent, sa zase bude musieť dohodnúť s (Petrom, pozn. TASR) Pellegrinim, a toho ja za žiadnu alternatívu nepovažujem, a už vôbec nie za nádej,“ dodala.

Na otázku o jej budúcnosti ako europoslankyne a či do ďalších eurovolieb pôjde na kandidátke niektorej strany odpovedala, že to ešte uvidí. Hovorí ale aj o možnosti prípadných nadnárodných kandidátok. „Momentálne sa ideme baviť o tom, či sa okrem národných kandidátok budú voliť aj nadnárodné. To je všetko otvorená záležitosť, ešte uvidím. Ale na domácej politickej scéne sa zatiaľ nevidím,“ uzavrela.

Ďuriš Nicholsonová donedávna pôsobila v strane SaS. O svojom odchode z nej informovala vo februári tohto roka. Urobila tak potom, ako v koalícii vyvolala napätie jej tlačová konferencia o eurofondoch. Dostala sa ňou do konfliktu s vicepremiérkou Veronikou Remišovou (Za ľudí). Europoslankyňa totiž informovala, že Slovensko prišlo nenávratne o miliardu eur z eurofondov, pretože do konca roka 2020 nezabezpečilo v Európskom fonde regionálneho rozvoja jej realokáciu. To Remišová odmietla.