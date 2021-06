Video: Takto to znie, keď kocúr mňauká pod vodou

Mačky sa obvykle o svoju srsť starajú samé a dokážu sa dobre vyčistiť lízaním, no v niektorých prípadoch treba aj mačky občas vykúpať. No aj keď mačky kúpanie absolvujú pravidelne, neznamená to, že sa im to aj páči. Svoju nespokojnosť dáva najavo aj kocúr menom McLovin v tomto videu.

Kocúr na záberoch stojí prikrčený vo vani a občas zamňauká. Spodnú časť hlavy však drží pod vodou a tak namiesto obvyklého zamňaučania vydáva McLovin tlmený zvuk, ktorý znie ako „mlem“.

Majiteľ kocúra David v popise uviedol, že McLovin musel podstúpiť operáciu jazyka a následkom toho sa nedokázal viac čistiť sám. Vo vode nebol nijako ohrozený a keby chcel, sám by z vane odišiel.

Kocúr McLovin si behom niekoľkých rokov získal množstvo fanúšikov, no koncom januára 2021 nás navždy opustil.