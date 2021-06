Výherkyňa lotérie na internete rozdáva tipy: Vďaka tomuto som dnes milionárka

Víťazstvo v lotérii je snom každého z nás. Nik by predsa neodmietol úľavu od finančných starostí po zvyšok života. Je to ale naozaj také skvelé, ako si všetci predstavujeme? Odpoveď na túto otázku a mnohé ďalšie ponúka anonymná matka, ktorá v britskej verzii hry LOTO pred niekoľkými rokmi vyhrala 14 miliónov libier (16 miliónov eur).

Žena, ktorá ostáva v anonymite, sa s návštevníkmi fóra Mumsnet podelila o svoje pocity a tipy pri súťažení o finančnú výhru. „Pred niekoľkými rokmi som vyhrala v lotérii, pýtajte sa čo chcete,“ vyzvala výherkyňa diskutujúcich.

O výhre sa dozvedela v práci

Množstvo otázok sa týkalo spôsobu, akým si zvolila víťazné čísla. Na tie žena odpovedala, že čísla si vybrala náhodou, ale súťaže v lotérii sa predtým niekoľko rokov zúčastňovala pravidelne.

Milionárka o sebe hovorí, že v bežnom živote nemáva často šťastie a o výhre v lotérii je presvedčená, že bola celkom náhodná.

Čo sa dialo po tom, ako sa výherkyňa dozvedela šťastné správy? „Myslím, že tiket som si skontrolovala niekoľko dní po výhre, bola som práve v práci a v rádiu vyhlasovali víťazné čísla, ktoré mi zneli povedome. Potom som to skontrolovala na internete a takmer som spadla zo stoličky,“ spomína žena.

Výherkyňa hneď nekontaktovala stávkovú spoločnosť, namiesto toho dokončila svoj pracovný deň. K výhre sa prihlásila až po príchode domov. Následne oznámila novinku svojmu synovi, s ktorým to oslávila na spoločnej večeri.

Čerstvá milionárka pracovala vo svojom pôvodnom zamestnaní ďalšie dva mesiace, po ktorých dala výpoveď. Jej život odvtedy nikdy nebol rovnaký, no zozačiatku sa stretávala s množstvom byrokratických záležitostí.

„Musela som si založiť súkromný účet a najať finančného poradcu a účtovníka,“ hovorí a dodáva, že s mnohým jej pomohli aj zamestnanci britskej Národnej lotérie.

Ako prvú si kúpila kabelku, dnes ich má desiatky

Určite ste už premýšľali nad tým, čo by ste si kúpili ako prvé po výhre v lotérii. Niekto by šiel na cestu okolo sveta, iný by si kúpil dom. Naša víťazka si hneď po výhre kúpila kabelku značky Muldberry, po ktorej vždy túžila. Dnes ich vlastní už niekoľko desiatok.

Mamička priznáva, že spočiatku pristupovala k míňaniu peňazí pomerne nezodpovedne. Nakúpila si dizajnérske módne kúsky, luxusné predmety do domácnosti a dokonca niekoľko víkendových sídiel. Väčšinu peňazí si však usporila a dnes už míňa menej.

Pri ktorej veci ani raz neoľutovala, že si ju kúpila? „Mojím najväčším snom bolo kúpiť si dom. Vyrástli sme v nájomnom byte a ako dospelá som vždy žila v podnájme. Viem, že to nie je nič mimoriadne, ale vždy som o tom snívala.“

Čo si výherkyňa myslí o tom, ako sa človek zmení, keď zbohatne? Jej samej sa podľa jej slov výrazná zmena nedotkla. „Predtým som bola oveľa úspornejšia, ale dnes už si dovolím viac. Na viac detailov by ste sa mali spýtať mojich známych, možno ma to zmenilo, len o tom neviem,“ hovorí.

Jediná vec, ktorú ľutuje

O tom, že výhra v lotérii má aj svoje tienisté stránky, sa presvedčila aj žena z internetu. Kvôli nej totiž prerušila kontakt s niekoľkými členmi rodiny a priateľmi. Dnes si želá, aby v minulosti nepovedala o výhre nikomu okrem syna.

„Jediná vec, ktorú by som zmenila, je, že by som to nikomu nepovedala,“ píše anonymka. „Prerušila som kontakt s niektorými priateľmi, ale najmä s rodinou. Ani na sekundu neľutujem výhru, len si želám, aby moja rodina nebola taká chamtivá a žiadostivá.“

Žena ďalej vysvetľuje, že by absolútne neváhala pomôcť rodine s vyplatením pôžičiek, keby o to niektorí členovia nežiadali takmer až panovačným spôsobom.

Milionárka na záver dodáva, že pravidelne venuje peniaze charitatívnym organizáciám a namiesto rozdávania bankoviek svojim blízkym nakupuje drahšie darčeky. Po výpovedi sa zamerala na dobrovoľnícku činnosť a na rôznych miestach vypomáha 3-4 dni do týždňa.