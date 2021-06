Autisti dokážu čítať emócie druhých. S touto však majú veľké problémy

Štúdia odhalila, že ľudia s autizmom majú problém u ostatných ľudí rozoznať hnev v reálnom čase. Vedci z Birminghamskej univerzity vo Veľkej Británii zistili, že intenzita a rýchlosť výrazu môžu ovplyvniť to, ako dobre dokáže emóciu interpretovať osoba s autizmom.

„Zistili sme, že autisti majú špecifické ťažkosti s rozpoznaním hnevu, pričom si začíname myslieť, že sa to môže týkať rozdielov v spôsobe, akým autisti a neautisti vytvárajú tieto prejavy,“ uviedol Connor Keating z Birminghamskej univerzity.

Podľa Keatinga tak autisti nemusia trpieť deficitom v rozpoznávaní emócii. “Ide skôr o to, že autistické a neautistické tváre môžu hovoriť iným jazykom, pokiaľ ide o vyjadrovanie emócie."

Vedci tiež zistili, že ľudia s podobným stavom, alexitýmiou, majú tendenciu interpretovať všetky typy prejavov ako intenzívnejšie, než v skutočnosti sú. “Ľudia s alexitýmiou sú menej schopní odhadnúť intenzitu emocionálnych prejavov a je pravdepodobnejšie, že budú zmätení z toho, ktoré emócie sú prejavované,“ uviedol Keating.

Porucha autistického spektra je neurovývojový stav, ktorý ovplyvňuje sociálne zručnosti, správanie, reč a komunikáciu. Autizmus má tendenciu byť dedičný v rodinách, ale genetické rizikové faktory nie sú úplne pochopené. Predchádzajúce štúdie ukázali, že väčšina ľudí s autizmom má vážne nedostatky v rozpoznávaní výrazov. Ľudia s alexitýmiou si často neuvedomujú vlastné emócie a emócie ostatných. Tiež majú problém sa sociálne viazať na ostatných ľudí.

Štúdia publikovaná v časopise Journal of Autism and Developmental Disorders zahŕňala 31 účastníkov s autizmom a 29 bez tejto poruchy. Boli požiadaní, aby identifikovali emócie zo série pohyblivých obrázkov zložených z bodiek znázorňujúcich konkrétnu mimiku. Obrázky im ukazovali pri rôznych rýchlostiach a intenzitách.

Autisti si počínali podobne ako účastníci bez autizmu, okrem prípadov, keď išlo o nahnevanú mimiku vytváranú normálnou rýchlosťou a intenzitou. Keating dodal:

„Keď sme sa pozreli na to, ako dobre mohli účastníci rozpoznať nahnevané výrazy, zistili sme, že do toho určite zasahujú autistické vlastnosti, ale nie alexitymické vlastnosti. To naznačuje, že rozpoznanie hnevu je náročné špecificky pre autizmus.

Každý niekedy v živote stretne alebo pozná niekoho s autizmom. Lepším pochopením toho, ako ľudia s autizmom vnímajú a chápu svet, môžeme začať rozvíjať tréning a ďalšie intervencie pre autistov aj neautistov na prekonanie niektorých prekážok úspešnej interakcie.“