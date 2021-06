Probiotiká majú vplyv aj na zdravie pľúc

Stále viac a viac štúdií ukazuje, že udržiavanie zdravej rovnováhy dobrých baktérií v čreve je dôležité pre celé telo. Vedci v Londýne teraz dodávajú, že konzumácia probiotík nielenže pomáha tráveniu, ale môže vám tiež pomôcť lepšie dýchať.

Benjamin Mullish z Imperial College v Londýne tvrdí, že každodenná konzumácia probiotík je obzvlášť prospešná pre ľudí s nadváhou, obezitou a pre starších ľudí. U týchto pacientov sa počas šesťmesačnej štúdie vyskytlo menej problémov s dýchaním, ak pravidelne užívali probiotiká.

"Je to ďalší dôkaz, že črevný mikrobióm má zložitý vzťah s našimi rôznymi systémami orgánov. Neovplyvňuje iba to, ako funguje naše črevo alebo pečeň, ale ovplyvňuje aj to, ako funguje celé naše telo," uvádza v tlačovej správe Mullish.

Komunikuje vaše črevo s pľúcami?

Vedci skúmali každodenné zdravotné záznamy 220 pacientov, ktorí sa zapojili do štúdie zameranej na probiotiká a chudnutie. Výskumníci sledovali výskyt kašľa, bolesti hrdla alebo sipotu, ktoré môžu naznačovať infekciu horných dýchacích ciest.

Výsledky ukazujú, že účastníci užívajúci probiotiká počas experimentu mali o 27 percent nižšiu mieru výskytu problémov s dýchaním v porovnaní s tými, ktorí užívali placebo. Účastníci vo veku 45 rokov a starší mali najväčší úžitok z užívania probiotík, ako aj tí, ktorí boli obézni.

Autori štúdie poznamenávajú, že ľudia bojujúci s obezitou majú najvyššie riziko vzniku respiračných infekcií. Štúdie doteraz iba preukázali, že probiotiká podporujú zdravie dýchacích ciest u detí a zdravých dospelých.

Podľa Mullisha nielenže črevo vysiela signály a ovplyvňuje to, ako fungujú pľúca, ale funguje to oboma smermi. Potvrdzuje to, že zmeny v črevnom mikrobióme môžu mať vplyv na dôležité aspekty nášho zdravia.