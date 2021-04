Video: Vodič sa cez R1 ponáhľal na očkovanie, len zázrakom nespôsobil nehodu

POZOR, VODIČ V PROTISMERE NA RÝCHLOSTNEJ CESTE Keď na rýchlostnú cestu R1 pri Nitre vyšlo osobné auto riadené 67 ročným vodičom nikto z okoloidúcich ani len netušil, aká dráma sa bude odohrávať o chvíľu. Vodič zrejme zbadal, že nie je v dobrom smere a namiesto toho, aby z cesty zišiel na najbližšom výjazde, zastavil v pripájacom jazdnom pruhu a po chvíľke prudko otočil vozidlo do protismeru. V rýchlom ľavom jazdnom pruhu prešiel asi 2 kilometre, keď znovu zazmätkoval a otočil sa, tentoraz do správneho smeru, pričom obmedzil a ohrozil vodičov prichádzajúcich po R1. Keď muža zastavila hliadka diaľničného oddelenia tvrdil, že ide na očkovanie a potrebuje sa dostať do nemocnice v Nitre. Z diaľnice až do nemocnice, tak prešiel v doprovode polície. Jeho nezodpovedné konanie ho však vyjde draho a pravdepodobne ho to bude stáť vodičák. To je však už vecou našich kolegov, ktorí budú vec riešiť v správnom konaní. Polícia SR - Nitriansky kraj