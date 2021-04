Miroslav Kollár po odchode zo Za ľudí vstupuje do strany Spolu

Poslanec Národnej rady (NR) SR a primátor Hlohovca Miroslav Kollár vstupuje do mimoparlamentnej strany Spolu. Oznámil to na utorkovej tlačovej konferencii. Kollár sa dostal do parlamentu ako člen strany Za ľudí, ktorej bol aj podpredsedom.

Kollár pripomenul dôvody svojho odchodu z koalície. „Každý deň som ako primátor okresného mesta videl reálne dosahy tohto chaotického vládnutia,“ poznamenal a kritizoval neefektívne riadenie boja s pandémiou. Situácia sa podľa neho ani po rekonštrukcii vlády veľmi nezmenila. Skonštatoval, že k strane Spolu sa pridal aj preto, že „bez veľkých rečí“ prinášala riešenia v teréne.

Na otázku, prečo sa nerozhodol ísť do mimoparlamentnej strany Progresívne Slovensko (PS) odpovedal Kollár tým, že rokovania viedol aj s predsedníčkou PS Irenou Bihariovou. Rozhodol sa ale pre Spolu. „Vzhľadom na to, čo sa deje na politickej scéne, je voličský potenciál širší ako dnes stavia svoju politiku PS,“ povedal. Myslí si, že ľudia v súčasnosti čakajú politiku konkrétnych riešení, a tie chce so stranou Spolu ponúkať. Zároveň chcú osloviť aj osoby, ktoré by do PS nešli a vytvoriť pre stranu širší okruh voličov. Stavať chcú na odbornosti a slušnosti. Aj to podľa Kollára môže byť základom dobrej spolupráce s PS v budúcnosti.

Spoluprácu s PS v budúcnosti nevylúčil ani predseda Spolu Juraj Hipš. „PS je stále náš najbližší politický partner. Mali sme spolu aj koalíciu, strana Spolu a PS sú ale dva rozdielne politické subjekty,“ skonštatoval s tým, že rokovania o spolupráci neukončili.

Kollár v auguste minulého roka kandidoval za šéfa Za ľudí. Predsedníčka Veronika Remišová jeho odchod vo februári okomentovala tým, že k tomuto kroku smeroval, odkedy prehral v boji o predsedu strany. Tvrdila tiež, že sklamal svojich voličov.

Okrem Kollára odišiel z koalície a strany Za ľudí aj poslanec Tomáš Valášek. Ten nedávno oznámil svoj vstup do mimoparlamentného Progresívneho Slovenska.