Klientske centrá a oddelenia dokladov budú od utorka otvorené v novom režime

Informuje o tom tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR. Napriek uvoľneniam ministerstvo vyzýva občanov uprednostniť elektronickú či písomnú komunikáciu s pracoviskami.

Pracoviská budú verejnosti prístupné v štandardných úradných hodinách, a to v pondelok, utorok a štvrtok od 8.00 do 15.00 h, v stredu od 8.00 do 17.00 h a piatok od 8.00 do 14.00 h. Pracoviská evidencie zbraní a streliva nemajú úradné hodiny v utorok po 12.00 h a vo štvrtok.

Oddelenia Policajného zboru na úseku dokladov, dopravných evidencií a zbraní a streliva vybavia všetky požiadavky s výnimkou vydávania certifikátov pre kvalifikovaný e-podpis, keďže na to existuje bezplatná elektronická služba. Pracoviská odborov okresných úradov poskytujú služby bez obmedzenia.

Rezort vnútra pripomenul, že správne poplatky sa pri použití e-služby znižujú o polovicu, najviac o 70 eur.

Podmienkou vstupu na pracovisko je negatívny test nie starší ako sedem dní, doklad o zaočkovaní či potvrdenie o prekonaní alebo diagnostike ochorenia COVID-19. V interiéroch môže byť len obmedzený počet osôb, preto budú vstup na pracoviská usmerňovať supervízori a poverené osoby. Každý návštevník musí rešpektovať ich pokyny a hygienické nariadenia.