Ak to počet vakcín umožní, rezort zdravotníctva je otvorený diskusii o výbere vakcíny

Ak to počet dodaných vakcín umožní, rezort zdravotníctva je v budúcnosti otvorený odbornej diskusii o prípadnom výbere vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová to uviedla pre TASR v reakcii na výzvu mimoparlamentnej strany Hlas-SD k umožneniu slobodného výberu očkovacej látky.

„Aktuálne platí súčasný stav očkovania na základe prioritizácie veku. Ľudia starší ako 60 rokov sa očkujú vakcínami od spoločností Pfizer-BioNTech a Moderna, mladší ľudia sa očkujú vakcínou od spoločnosti AstraZeneca. Faktom zároveň je, že dnes máme takmer 100.000 seniorov v čakárni, ktorí majú byť očkovaní vakcínou od spoločností Pfizer-BioNTech a Moderna,“ pripomenula hovorkyňa.

Mimoparlamentná strana Hlas-SD vyzýva vládu, aby čo najskôr umožnila občanom slobodný výber vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Zvýšilo by to podľa nich ochotu ľudí nechať sa zaočkovať a štát by presne vedel, aké vakcíny má kontrahovať a kam ich má distribuovať.