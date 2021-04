K prezenčnej výučbe sa môžu vrátiť aj žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl

Od pondelka sa môžu vrátiť k prezenčnej forme výučby aj žiaci ôsmych a deviatych ročníkov základných škôl (ZŠ), keďže žiadny okres nie je čierny.

Naďalej platí, že v prípade nákazy môže riaditeľ so súhlasom zriaďovateľa alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva zatvoriť školu alebo triedu, kde sa objaví pozitívny prípad tak, ako to stanovuje COVID školský semafor. Od 26. apríla sa celé školstvo prepne do regionálneho COVID automatu. V okresoch s najlepšou epidemiologickou situáciou tak budú môcť nastúpiť do tried všetci žiaci základných a stredných škôl. „Som veľmi rád, že sme sa všetci zhodli, že fungovanie škôl a ich otváranie je prioritou. Otvorenie škôl je nevyhnutné tak pre vzdelávanie detí, ako aj pre štandardné fungovanie rodín,“ zdôraznil minister školstva Branislav Gröhling (SaS).

Čierne okresy ostanú v režime, ktorý platil plošne doposiaľ. Otvorené v nich budú len materské školy, prvý stupeň ZŠ či stredné zdravotnícke školy a ostane tiež možnosť prezenčnej výučbu v malých skupinách piatich žiakov a jedného učiteľa. V bordových okresoch (3. stupeň varovania) budú nad rámec už otvorených škôl a školských zariadení v čiernych okresoch otvorené aj 8. a 9. ročníky ZŠ, poradenské centrá a tiež centrá voľného času a jazykové školy pre individuálnu výučbu.

V červených okresoch (2. stupeň varovania) bude otvorený aj celý 2. stupeň ZŠ a tiež prvé štyri ročníky osemročných gymnázií, ktoré zodpovedajú 2. stupňu ZŠ. V ružových okresoch (1. stupeň varovania) budú otvorené aj stredné školy, jazykové školy, centrá voľného času a základné umelecké školy pre skupinovú výučbu. Farbu okresov ohlasuje Ministerstvo zdravotníctva SR podľa vývoja epidemiologickej situácie vždy v utorok a platí od ďalšieho týždňa.

„Chcel by som poprosiť školy aj pedagógov, aby v prvých týždňoch po návrate žiakov do škôl upustili od skúšania či písania písomiek. Naším spoločným cieľom je, aby si žiaci postupne zvykli na návrat do štandardného režimu prezenčnej výučby,“ dodal Gröhling. Šéf rezortu tiež pripomenul, že školy sa môžu pri návrate detí oprieť o rozbehnutý projekt doučovania Spolu múdrejší, ktorý pomôže žiakom s možnými ťažkosťami s učivom. V lete na túto iniciatívu nadviaže projekt Letné školy.