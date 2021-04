PS vyzýva na vyhostenie ruských agentov zo Slovenska

„Ruskí agenti pôsobia aj na ambasáde v Bratislave a ich vyhostenie by bolo nielen symbolickým vyjadrením solidarity s naším najbližším partnerom, ale aj v jednoznačnom bezpečnostnom záujme Slovenska,“ uviedol podpredseda PS a europoslanec Michal Šimečka. Slovensko podľa neho musí reagovať a postaviť sa za nášho najbližšieho partnera a suseda Českú republiku. Pripomenul, že výbuch muničného skladu sa udial len pár kilometrov od slovenských hraníc.

Nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR a bývalý veľvyslanec SR pri NATO Tomáš Valášek podotkol, že hoci sa udalosti odohrali pred siedmimi rokmi, napätie vo vzťahu s Ruskom neutícha. „Vzhľadom na informácie z Českej republiky a na aktuálne dianie na rusko-ukrajinskej hranici žiadame ministerstvo obrany informovať výbor pre obranu a bezpečnosť NR SR o stave ochrany muničných skladov na území SR. Obdobne žiadame vojenské spravodajstvo informovať osobitný výbor pre kontrolu Vojenského spravodajstva o tom, či ruská vojenská rozviedka monitorovala muničné sklady na území SR,“ vyhlásil.

Mimoparlamentná strana Spolu pripomenula, že v čase týchto šokujúcich zistení a zhromažďovania ruských vojsk na hraniciach s Ukrajinou jazdí minister financií Igor Matovič (OĽANO) na vlastnú päsť na stretnutia do Ruska. Podľa strany podkopáva slovenské inštitúcie a nadbieha ruským partnerom. „Veríme, že po tomto všetkom tieto jeho výlety do Moskvy raz a navždy skončili. Všetci členovia vlády by sa mali vrátiť späť k našim záväzkom a spojencom,“ uviedla strana Spolu v stanovisku.

Mimoparlamentný Most-Híd skonštatoval, že nikdy nebola dôležitejšia koordinácia krokov a naliehavejšie spoločné vystúpenie členských štátov EÚ ako teraz, aby sme svojho suseda a partnera mohli uistiť o našej podpore.

Český premiér Andrej Babiš a minister vnútra a zahraničných vecí a vicepremiér Jan Hamáček v sobotu (17. 4.) večer oznámili, že Česká republika vyhostí 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe, ktorí boli identifikovaní ako dôstojníci tajných služieb. Na opustenie ČR dostali 48 hodín. Vyhostenie súvisí s výbuchom muničných skladov vo Vrběticiach v roku 2014, do ktorého boli zrejme zapojení ruskí agenti.