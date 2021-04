Babiš chce odtajnenie vyšetrovania výbuchov, prvý bol podľa Hamáčka neplánovaný

„Dokument som dostal v piatok o 16.54, pán Hamáček tiež v približne rovnaký čas. Bude ho v pondelok prerokúvať vláda, pretože ostatní ministri ho nevideli, a budem chcieť, aby bol ten dokument odtajnený,“ povedal Babiš v nedeľu v rozhovore pre český portál Lidovky.cz.

Český vicepremiér, minister vnútra a dočasný minister zahraničných vecí Jan Hamáček v nedeľu v relácii Českej televízie (ČT) Otázky Václava Moravce zase uviedol, že v zmienenom dokumente sú dostatočné dôkazy o angažovaní ruskej tajnej služby GRU vo Vrběticiach. Z vyšetrovania podľa neho vyplynulo, že prvý výbuch v októbri 2014 nebol plánovaný, munícia mala explodovať mimo územia Česka.

„Dá sa povedať, že sa odohralo niečo, čo nebolo takto plánované,“ uviedol v nedeľu Hamáček k prvému výbuchu. Naopak druhý výbuch podľa všetkého prebehol časovo podľa plánu, kedy už mala byť munície v Bulharsku, kam sa mala vyvážať, informuje portál Novinky.cz.

Prvý muničný sklad vo Vrběticiach explodoval 16. októbra 2014 a druhý 3. decembra toho istého roku. Pri prvom výbuchu zomreli dvaja ľudia.

O dvojici mužov spájaných s výbuchmi podľa Hamáčka polícia vedela od začiatku. Ich totožnosť a skutočnosť, že ide o agentov ruskej vojenskej rozviedky GRU však vyšla najavo až v roku 2018 - po pokuse o vraždu bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéry v britskom meste Salisbury.

Hamáček potvrdil, že Česko pri vyšetrovaní spolupracuje so zahraničnými partnermi. Podľa jeho slov zároveň musí byť pripravené na recipročné vyhostenie 18 českých diplomatov z Ruska, čo by mohlo mať vplyv aj na fungovanie českej ambasády v Moskve. Hamáček pripustil, že vyhostenie 18 ruských diplomatov je bezprecedentným krokom, dodal však, že vláda postupovala v súlade s odporúčaniami tajných služieb.

Hamáček neuviedol, kedy presne dostal informáciu aj zapojení príslušníkov GRU do výbuchov. Nevyjadril sa ani k tomu, že jeho plánovaná návšteva Moskvy mohla byť krycím manévrom, uvádzajú Novinky.cz. Tvrdenie, že chcel ísť do Ruska vyzradiť informácie o vyšetrovaní výbuchu vo Vrběticiach však označil za absurdné a uviedol, že nejakú dobu v súvislosti s prípadom prebiehala koordinácia vlády a bezpečnostných zložiek a celú vec nebolo možné uponáhľať.

Objasnenie okolností ohľadne toho, ako dlho mala vláda tieto informácie od tajných služieb, požaduje pravicová opozícia. Samotný Hamáček v Otázkach Václava Moravce uviedol, že rozhodnutie vyhostiť 18 ruských diplomatov konzultoval ešte v stredu s českým veľvyslancom v Rusku Vítězslavom Pivoňkom, ktorý pre to prišiel do ČR.

Hamáček až do piatku plánoval nadchádzajúci pondelok odcestovať do Moskvy, kde chcel rokovať o dodávkach ruskej vakcíny Sputnik V. V piatok bola jeho cesta zrušená. Podľa šéfky opozičnej strany TOP 09 Markéty Pekarovej Adamovej by mal Hamáček rezignovať, keďže o ruskom zapojení do výbuchov vedel už dlhšie a napriek tomu chcel ísť do Moskvy.