ČR po vyhostení diplomatov podporila Británia i USA; Zeman sa vyjadrí o týždeň

Vyhostenie 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe, ktorí boli identifikovaní ako dôstojníci tajných služieb, oznámili v sobotu večer na mimoriadnej tlačovej konferencii český premiér Andrej Babiš a vicepremiér a dočasný minister zahraničných vecí Jan Hamáček. Na opustenie ČR dostali diplomati 48 hodín. Dôvodom vyhostenia je podozrenie z ich zapojenia dôstojníkov ruskej vojenskej rozviedky do výbuchu muničných skladov v obci Vrbětice v Zlínskom kraji z októbra a decembra 2014.

Česká polícia po vystúpení Hamáčka a Babiša oznámila, že v súvislosti s výbuchom vo Vrběticiach hľadá dvoch Rusov. Ide o tých istých mužov, ktorých Británia obvinila z pokusu o vraždu Sergeja Skripaľa a jeho dcéry nervovoparalytickou látkou novičok. Sú nimi Anatolij Čepiga (známy aj pod menom Ruslan Boširov) a Alexandr Miškin (známy aj ako Alexandr Petrov).

Britská vláda vyjadrila v nedeľu ČR podporu. „Sme odhodlaní postaviť osoby zodpovedné za útok v Salisbury pred súd a chválime kroky českých úradov, ktoré robia to isté,“ uviedol britský minister zahraničných vecí Dominic Raab.

Británia sa k správe o vyhostení vyjadrila až v nedeľu, a to s ohľadom na sobotňajšiu poslednú rozlúčku s princom Philipom. Ešte v sobotu večer pritom rozhodnutie ČR vyhostiť ruských diplomatov podporilo tiež USA, prostredníctvom vyjadrenia americkej ambasády v Prahe, i Lotyšsko.

„USA stojí pri svojom stálom spojencovi, Českej republike. Oceňujeme jej významné rozhodnutie priviesť Rusko k zodpovednosti za jeho nebezpečné konanie na českom území,“ uviedla v sobotu večer na Twitteri zástupkyňa amerického veľvyslanca v ČR Jennifer Bachusová.

Podporu Česku vyslovil aj lotyšský minister zahraničných vecí Edgars Rinkévičs. „Lotyšsko vyjadruje solidaritu s našimi českými spojencami v súvislosti s rozhodnutím vyhostiť 18 ruských špiónov vydávajúcich sa za diplomatov,“ napísal na Twitteri. Dodal, že „podvratná činnosť ruských agentov, ktorá spôsobila výbuch muničného skladu a smrť nevinných ľudí je poľutovaniahodná, páchatelia musia byť potrestaní“.

Podľa dočasného ministra zahraničných vecí, ministra vnútra a tiež vicepremiéra Hamáčka Česko priebežne o celej záležitosti informuje svojich partnerov z EÚ a NATO a žiada o ich podporu. „Inštruoval som naše veľvyslanca pri EÚ a NATO, aby informovali našich spojencov o kauze Vrbětice. V pondelok o tom budem hovoriť aj na stretnutí ministrov zahraničných vecí EÚ,“ uviedol Hamáček v nedeľu ráno.

Hamáček pritom až do piatku plánoval tento v pondelok odcestovať do Moskvy, kde chcel rokovať o dodávkach ruskej vakcíny Sputnik V. V piatok bola jeho cesta zrušená. Český týždenník Respekt i server Aktuálně.cz s odvolaním sa na dobre informované nemenované zdroje uviedli, že Hamáček mal informácie o ruskom zapojení do výbuchov už v priebehu týždňa, pretože zazneli na zasadnutí Výboru pre spravodajskú činnosť.

Podľa informácií portálu Novinky.cz mal útok vo Vrběticiach predchádzať vývozu tam skladovaných zbraní na Ukrajinu. Aj týždenník Respekt informoval, že vo Vrběticiach boli uskladnené zbrane smerujúce na Ukrajinu.

Prvý muničný sklad vo Vrběticiach explodoval 16. októbra 2014 a druhý 3. decembra toho istého roku. Pri prvom výbuchu zomreli dvaja ľudia. Oba sklady si prenajímala ostravská firma Imex Group. Náklady na sanáciu objektu dosiahli stovky miliónov korún. Česká polícia výbuchy vyšetruje ako trestný čin všeobecného ohrozenia.