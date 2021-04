Slovensko IT sa môže do konca budúceho roka rozrásť o 30 ďalších zamestnancov

Uviedol to jej generálny riaditeľ Pavol Miroššay počas piatkového online stretnutia s novinármi. Spoločnosť chce rásť postupne, Miroššay odhaduje, že by sa tím štátnych IT odborníkov mohol do konca budúceho roka rozrásť o zhruba 30 nových zamestnancov. Toto číslo môže byť aj vyššie, závisí to od projektov, na ktorých bude Slovensko IT pracovať.

„V prvom rade, čo je pre nás veľmi dôležité, je, aby sme mali jasne zafixované projekty, na ktorých budeme pracovať. Z tých projektov nám vypadnú nejaké roly, ktoré potrebujeme, a na základe toho si robíme hiring plán,“ vysvetlil Miroššay. Aktuálne má spoločnosť otvorených niekoľko pozícií.

Miroššay odhaduje, že spoločnosť bude mať ku koncu roka 2022 dokopy okolo 120 až 130 zamestnancov. „Pokiaľ by sme však nabrali viac projektov, viem si predstaviť, že to bude aj vyššie číslo,“ dodal Miroššay s tým, že podľa jeho skúseností aj s košickým trhom IT odborníkov sa dá ročne prijať maximálne 40 až 50 zamestnancov, čo už sú však hraničné hodnoty.

Riaditeľ štátnej akciovej spoločnosti si uvedomuje, že v IT oblasti je veľký pretlak, čo sa týka firiem, ktoré potrebujú odborníkov. „Ja si dovoľujem tvrdiť, že máme veľmi dobré platové ohodnotenie zamestnancov s tým, že sa snažíme dívať na to, čo sa deje okolo nás,“ uviedol Miroššay na margo toho, ako chce nalákať nových zamestnancov. Ako druhé pozitívum vidí prácu na zaujímavých projektoch, ako sú slovensko.sk alebo Slovensko v mobile. Do tretice uviedol, že motivujúca môže byť aj prestíž pracovať pre štát.