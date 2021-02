Košická univerzitná nemocnica dostala pokutu vo výške 23.100 eur

Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice porušila zákon o verejnom obstarávaní v súvislosti s upratovacími a dezinfekčnými službami, dostala za to pokutu vo výške 23.100 eur. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Janka Zvončeková.

UNLP vlani v apríli, ešte za bývalého vedenia, uzavrela zmluvu so spoločnosťou ČaSS, spol. s r. o., a to priamym rokovacím konaním. Svoj postup podľa ÚVO odôvodňovala tým, že išlo o mimoriadnu situáciu - poskytovateľ uvedených služieb koncom roka 2019 doručil nemocnici výpoveď zo zmluvy, čím sa UNLP dostala do časovej tiesne. Vzhľadom na trojmesačnú výpovednú lehotu totiž nemohla dodržať časové limity pri iných súťažných postupoch verejného obstarávania. Situácia podľa ÚVO vznikla aj v dôsledku konania samotnej nemocnice. „Predmetná situácia nebola ani nezavinená verejným obstarávateľom a ani nebola nepredvídateľná,“ uviedla Zvončeková.

Keďže UNLP v priebehu konania vyjadrila súhlas so zisteniami a s pokutou, jej výška bola znížená na uvedenú sumu.