Video: Záchranári vypustili medvede späť do prírody. Všetko sa však zvrhlo na desivú scénu

Skupine irackých záchranárov sa podarilo zachrániť niekoľko sýrskych hnedých medveďov z rúk majiteľov, ktorí ich protizákonne držali v zajatí. Záchranári preto podnikli akciu, v rámci ktorej vypustili medvede späť do prírody, čo však neprebehlo podľa očakávaní.

Šesticu medveďov mali vypustiť do prírody v pohorí Gara za prítomnosti desiatok divákov a niekoľkých zamestnancov médií. Zvieratá priviezli v železných klietkach, no hneď po ich otvorení sa medvede nerozbehli do prírody, ale smerom k svojim záchrancom a divákom.

Vyplašení ľudia pochopiteľne nič neriskovali, a brali nohy na plecia. Dosiaľ nie je jasné, či sa pri vypustení medveďov do divočiny niekto zranil.

Medveďom sa zapáčili ľudskí záchranári