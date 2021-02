Vašečka chce odvolať Bittó Cigánikovú z postu šéfky zdravotníckeho výboru

Poslanec Národnej rady (NR) SR a predseda školského výboru Richard Vašečka (OĽANO) navrhne na najbližšom zasadnutí poslaneckého klubu OĽANO odvolať poslankyňu Janu Bittó Cigánikovú (SaS) z postu predsedníčky zdravotníckeho výboru. "Možno s tým nebude problém ani na koaličnej rade a SaS sa nám ešte poďakuje," napísal na sociálnej sieti.

Poslanec svoj zámer odôvodňuje jej útokmi na ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO). Bittó Cigániková kritizuje novú vyhlášku ministerstva zdravotníctva, podľa ktorej si ženy nad 40 rokov budú musieť za ukončenie tehotenstva do 12. týždňa zaplatiť.

Vašečka tvrdí, že šéfka výboru kritizuje ministra za opatrenie, za ktoré hlasovala v roku 2019 aj väčšina poslaneckého klubu SaS. Išlo o návrh novely, ktorú predložil Krajčí ešte ako opozičný poslanec. Súčasťou návrhu bolo aj zavedenie úhrady za potrat, ak je jediným dôvodom preň vek ženy nad 40 rokov.

Opatrením sa podľa poslanca plní programové vyhlásenie vlády. Hovorí sa v ňom, že vláda sa zasadí o ochranu nenarodených detí cez prevenciu interrupcií, a to napríklad „zastavením podpory interrupcií pri matkách vo veku nad 40 rokov a ďalšími preventívnymi opatreniami“. Vašečka tiež upozornil, že minister svoj zámer avizoval už v júli minulého roka.

„A zrazu počujeme hysterické výkriky o tom, aká strašná krivda sa stala. Lebo zdravej dospelej žene nepreplatíme z našich daní potrat, na ktorý nemá žiaden zdravotný dôvod. Čo malo byť zrušené už dávno,“ dodal s tým, že si nepraje žiaden potrat a nepraje si ani ich financovanie zo štátneho rozpočtu. „Potrat je zlá vec. Je to zničenie nevinného ľudského života. Nie je to žiadne 'právo'. A tvrdiť, že štát má 'povinnosť' platiť ho z mojich daní, dokonca aj úplne zdravej žene, pokladám za nehoráznu drzosť,“ doplnil.

Bittó Cigániková sa navyše podľa Vašečku vysmieva všetkým koaličným dohodám. Pripomenul, že nehlasovala za programové vyhlásenie vlády. „A jej komunikácia je na úrovni zlomyseľného a ignorantského človeka,“ doplnil.

Ženy nad 40 rokov si budú musieť za ukončenie tehotenstva do 12. týždňa zaplatiť. Po novom zákrok nebude hradiť zdravotná poisťovňa. Vyplýva to z novej vyhlášky Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. Rezort svoj krok vydať nové znenie vyhlášky k zákonu o umelom prerušení tehotenstva zdôvodnil tým, že v spoločnosti možno dlhodobo sledovať, že vek matiek rodičiek je vyšší a ich tehotenstvo býva bezproblémové. Bittó Cigániková reagovala, že Krajčí by sa mal prestať venovať vnucovaniu „svojho náboženského presvedčenia celému Slovensku“ a mal by sa začať venovať riešeniu problémov s ochorením COVID-19.