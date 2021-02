Dnešná noc bude opäť mrazivá, meteorológovia vydávajú výstrahy

Na väčšine územia s výnimkou okresov na západe Slovenska môže teplota večer a v noci klesnúť na mínus 15 až mínus 18 stupňov Celzia. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa pred nízkymi teplotami. Trvá od 21.00 h do utorka (16. 2.) do 9.00 h.

Výstraha platí pre celý Žilinský, Prešovský a Košický kraj, tiež pre Banskobystrický kraj s výnimkou okresov Banská Štiavnica a Žarnovica a teploty môžu výrazne klesnúť aj v okrese Považská Bystrica. „Očakávaný mráz nie je v danom ročnom čase a v danej oblasti zriedkavý, ale môže spôsobiť poškodenie zdravia,“ upozornil SHMÚ.