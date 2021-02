Česmad: Povinný test vodičov kamiónov do Nemecka vytvára neriešiteľné situácie

Od nedele (14. 2.) aj profesionálni vodiči, ktorí boli v posledných 10 dňoch na Slovensku, v Česku alebo Tirolsku a budú vstupovať do Nemecka alebo len cez túto krajinu tranzitujú, potrebujú byť v Nemecku registrovaní a mať pri sebe negatívny test na ochorenie COVID-19 nie starší ako 48 hodín. Toto opatrenie v praxi vytvára prakticky neriešiteľné situácie. Upozornilo na to Združenie cestných dopravcov v SR Česmad Slovakia.

Česmad zdôraznil, že nespochybňuje protiepidemiologické opatrenia jednotlivých štátov, testovanie vodičov medzinárodnej dopravy však považuje za ťažko vykonávateľné. Združenie poukázalo na to, že o tomto zásadnom kroku sa v Berlíne rozhodlo iba 12. februára. To podľa Česmadu vytvára prakticky neriešiteľné situácie pre slovenských aj iných dopravcov, ktorých vozidlá s vodičmi sú rozptýlené po celej Európe a doteraz negatívny test pri sebe mať nemuseli. Následne podľa združenia 13. februára české ministerstvo zdravotníctva prijalo opatrenie, ktorým na svoje územie povoľuje vstup iba tým vodičom kamiónov, ktorí idú do Nemecka a už pri vstupe do ČR majú negatívny test nie starší ako 36 hodín.

„Združenie Česmad Slovakia za zrušenie tejto povinnosti alebo odloženie vysokého sankcionovania na prvé dni pre nevykonateľnosť povinnosti v mnohých prípadoch bojovalo okamžite od začiatku oznámenia,“ skonštatoval prvý viceprezident Česmadu Pavol Piešťanský. Oslovilo všetkých relevantných partnerov v SR, ako ministerstvo dopravy, ministerstvo zahraničných vecí či ministerstvo hospodárstva v snahe o odvrátenie kolapsu dopravy s následným dosahom na slovenskú ekonomiku.

Slovensko podľa Piešťanského na základe podnetu dopravcov použilo všetky dostupné diplomatické kroky voči Berlínu i Bruselu a stále sa uskutočňujú vyjednávania. Združenie apeluje na dopravné firmy, aby od 14. februára do Nemecka alebo cez Nemecko nevykonávali prepravy bez negatívneho testu na ochorenie COVID-19 vzhľadom na hroziace vysoké sankcie až do 15.000 eur.

„Už teraz vieme, že ide vo všeobecnosti o veľmi ťažko splniteľné opatrenie zo strany Nemecka, keďže európske krajiny nie sú pripravené na testovanie profesionálnych vodičov, ktorí sú na cestách so svojimi kamiónmi a majú problém ísť napríklad do centier miest,“ podotkol Piešťanský.

Ak aj vodiči vstúpia do Nemecka a stihnú tak urobiť do 48 hodín od testu, nemajú podľa neho po starostiach. „Otvoria sa pre nich následne ďalšie problémy, ak sa budú vracať cez Nemecko na Slovensko v čase do 10 dní od vstupu do tejto krajiny. Pôvodný test už bude mať viac ako 48 hodín a napriek tomu, že vodiči neboli v krajine s mutáciou vírusu, v ČR, SR alebo Tirolsku, sa budú potrebovať opäť preukázať novým testom nie starším ako 48 hodín,“ dodal.

Združenie tvrdí, že mnohé slovenské firmy hlásia, že nebudú vedieť od pondelka zabezpečiť prepravy zo Slovenska do Nemecka alebo sa ocitajú v iných európskych krajinách bez toho, aby mohli adekvátne zabezpečiť testy pre svojich vodičov tak, ako požadujú nemecké úrady.

Združenie však uviedlo, že spolupracuje s rezortom dopravy na riešeniach. Z tejto iniciatívy by tak na Slovensku mali byť vytvorené nové špeciálne testovacie miesta pre vodičov s kamiónmi, kde by sa aj vydávali certifikáty v anglickom alebo nemeckom jazyku. Predbežne by malo ísť o lokality letísk v Žiline, Trenčíne a Bratislave, kde je dostatok priestoru na zvládanie príchodu kamiónov.