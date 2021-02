Vedci odhalili možnú príčinu pandémie koronavírusu

Podľa novej štúdie publikovanej v akademickom časopise Science of the Total Environment za vznik a šírenie ochorenia Covid-19 môže zmena klímy. Globálne emisie skleníkových plynov spôsobili, že sa z južnej Číny stalo ideálne miesto pre množenie netopierov, ktoré boli zodpovedné za prenos vírusu.

Rozsiahle zmeny vegetácie lesného biotopu vytvorili vhodné prostredie pre mnoho druhov netopierov. V celosvetovej populácii netopierov žije okolo 3 000 rôznych druhov koronavírusov, pričom každý druh netopiera prenáša priemerne 2,7 koronavírusu - väčšinou bez príznakov.

Podľa vedcov z University of Cambridge môže nárast počtu druhov netopierov v konkrétnom regióne spôsobený zmenami podnebia zvýšiť pravdepodobnosť, že sa v nich bude vyskytovať, prenášať alebo vyvíjať koronavírus škodlivý pre človeka.

Pri skúmaní typu vegetácie v juhočínskej provincii Yunnan a priľahlých oblastiach v Mjanmarsku a Laose autori spozorovali nárast teploty, slnečného žiarenia a atmosférického oxidu uhličitého za posledné storočie.

Vedci vytvorili mapu svetovej vegetácie, aká bola pred sto rokmi, pomocou záznamov o teplote, zrážkach a oblačnosti. Potom použili informácie o vegetačných požiadavkách netopierov na určenie globálneho rozšírenia každého druhu na začiatku 20. storočia.

Porovnanie so súčasnými dátami im umožnilo zistiť, ako sa počet rôznych druhov netopierov menil po celom svete v priebehu minulého storočia v dôsledku zmeny podnebia. Robert Beyer, výskumník zoologickej fakulty University of Cambridge v stanovisku uviedol:

„Vďaka klimatickým zmenám v priebehu minulého storočia bol biotop v juhočínskej provincii Yunnan vhodný pre viac druhov netopierov. Pochopenie toho, ako sa globálna distribúcia druhov netopierov zmenila v dôsledku zmeny podnebia, môže byť dôležitým krokom pri rekonštrukcii pôvodu ohniska nákazy COVID-19.

Keď zmena klímy zmenila biotopy, druhy opustili niektoré oblasti a presunuli sa do iných - pričom si so sebou vzali aj svoje vírusy. To nielenže zmenilo oblasti, kde sa vírusy vyskytujú, ale s najväčšou pravdepodobnosťou to umožnilo nové interakcie medzi zvieratami a vírusmi, ktoré spôsobili prenos alebo vývoj škodlivejších vírusov.“