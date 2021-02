ZVJS v prípade pokusu o samovraždu Moniky Jankovskej povinnosti nezanedbal

Vyplýva to zo záverov mimoriadnej previerky Krajskej prokuratúry (KP) v Banskej Bystrici. TASR o tom informoval prokurátor a hovorca KP v Banskej Bystrici Ivan Vozár.

„Z vykonanej mimoriadnej previerky vyplynulo, že o samovražednom pokuse obvinenej Moniky J. službukonajúci príslušníci ZVJS nevedeli a nebola zistená žiadna okolnosť, na základe ktorej by takéto predpokladané konanie mali zistiť. O možnom suicidiálnom pokuse sa obvinená zmienila až ústavnej lekárke v poobedňajších hodinách. Ústavná lekárka potom prijala adekvátne opatrenia,“ objasnil prokurátor.

Podľa neho zo strany príslušníkov ZVJS nebolo zistené zanedbanie ich služobných povinností, osobitne na úseku predchádzania sebapoškodzovaniu obvinených osôb, v rámci aktuálnych predpisov. „Z mimoriadnej previerky boli vyvodené aj všeobecné závery, najmä čo sa týka nevyhovujúcej internej úpravy výdaja liekov obvineným, ktorým je podľa doterajšej úpravy možné vydávať lieky v celom balení naraz. V tejto súvislosti sa javí ako mimoriadne potrebné zaviesť novú legislatívnu úpravu vydávania liekov obvineným tak, aby im boli vydávané iba jednotlivé lieky podľa ordinácie lekára. Takto by sa výrazne eliminovala možnosť zneužitia liekov ich nadmerným požitím,“ priblížil TASR Vozár.

Prokuratúra navrhuje, aby pri výskyte suicidiálnej udalosti v ústavoch na výkon väzby a trestu odňatia slobody u osôb, ktoré sú na cele umiestnené samostatne bez iných osôb, vykonával preverovanie Úrad inšpekčnej služby Ministerstva vnútra (MV) SR, a to z dôvodu zachovania nestrannosti a objektivity.

Krajský prokurátor v Banskej Bystrici sa zároveň obrátil na Generálne riaditeľstvo ZVJS a požiadal o preverenie zákonnosti postupu Nemocnice pre obvinených a odsúdených Trenčín, ktorá neumožnila prokurátorovi vykonávajúcemu previerku nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie obvinenej. To napriek tomu, že obvinená v prítomnosti jej obhajcu do zápisnice o výsluchu udelila súhlas na nahliadnutie do jej zdravotnej dokumentácie. „Výklad ustanovení zákona o zdravotnej starostlivosti považujeme zo strany nemocnice za krajne reštriktívny, čo v konečnom dôsledku znemožnilo vykonať komplexnú previerku prípadu,“ zdôraznil Vozár.

Prokurátor KP Banská Bystrica vykonal v ústave na výkon väzby a trestu odňatia slobody Banská Bystrica ako aj v Nemocnici pre obvinených a odsúdených Trenčín mimoriadnu previerku na pokyn generálneho prokurátora Maroša Žilinku.