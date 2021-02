Ľudia s týmto problémom majú 9-násobne vyššie riziko úmrtia na COVID-19

Nie je žiadnym tajomstvom, že sa pacienti sa počas pandémie COVID-19 boja vstúpiť do zubnej ambulancie kvôli riziku šírenia koronavírusu. U ľudí s problémami s ďasnami by však vyšetrenie mohlo skutočne zachrániť život. Nová štúdia publikovaná v akademickom časopise Journal of Clinical Periodontology zistila, že u pacientov s ochorením ďasien je deväťkrát vyššie riziko úmrtia na COVID-19.

Medzinárodný tím vedcov zistil, že u pacientov s COVID-19 je trikrát vyššia pravdepodobnosť, že skončia na jednotke intenzívnej starostlivosti alebo na umelej pľúcnej ventilácii, ak už trpia paradentózou, vážnou formou ochorenia ďasien. Pritom približne polovica svetovej populácie nad 30 rokov trpí paradentózou. Ochorenie ďasien spôsobuje opuch a krvácanie v oblasti ďasien.

Ak infekcia nie je liečená správne, môže sa rozšíriť do celého tela a dokonca infikovať pľúca. Vedci tvrdia, že pacienti s koronavírusom napojení na umelú pľúcnu ventiláciu môžu byť obzvlášť zraniteľní, pretože majú väčšiu pravdepodobnosť vdýchnutia baktérií v ústach.

"Orálna starostlivosť by mala byť súčasťou zdravotných odporúčaní, aby sa znížilo riziko závažných následkov ochorenia COVID-19," uviedol v tlačovej správe spoluautor štúdie profesor Lior Shapira.

Neliečenie ochorenia ďasien môže byť fatálnou chybou

Vedci počas štúdie skúmali elektronické zdravotné záznamy od 568 pacientov s COVID-19 medzi februárom a júlom 2020. 40 z nich malo vážne komplikácie, to znamená, že skončili na jednotke intenzívnej starostlivosti, na umelej pľúcnej ventilácii alebo zomreli.

Tím potom analyzoval informácie o tom, či pacienti trpeli ochorením ďasien. Zohľadnili sa aj ďalšie faktory vrátane BMI (index telesnej hmotnosti), astmy, srdcových chorôb, cukrovky, krvného tlaku a fajčenia.

Výsledky ukazujú, že pravdepodobnosť úmrtia u pacientov s ochorením ďasien COVID je 8,81-krát vyššia ako u ostatných. Riziko hospitalizácie na jednotke intenzívnej starostlivosti je 3,54-krát vyššie a riziko napojenia na umelú pľúcnu ventiláciu je 4,57-krát vyššie, ak už trpíte ochorením ďasien.

Celkovo je podľa nových zistení u pacientov s ochorením ďasien 3,67-krát vyššia pravdepodobnosť, že budú trpieť komplikáciami spojenými s COVID-19. Spoluautor štúdie profesor Mariano Sanz z univerzity Complutense v Madride uviedol:

"To môže prispieť k zhoršeniu stavu pacientov s COVID-19 a zvýšiť riziko úmrtia. Nemocničný personál by mal identifikovať pacientov s COVID-19 s paradentózou a používať perorálne antiseptiká na zníženie prenosu baktérií.“

V minulosti bolo ochorenie ďasien spojené s inými pľúcnymi stavmi vrátane astmy, zápalu pľúc a chronickej obštrukčnej choroby pľúc. Zubní lekári poznamenávajú, že ochoreniu ďasien sa dá predchádzať dodržiavaním správnej ústnej hygieny a dodržiavaním zdravej výživy.

Okrem umývania zubov viac ako jedenkrát denne môžu pomôcť zmierniť zápal špeciálne ústne vody alebo zubné pasty. Cvičenie a vyhýbanie sa fajčeniu je tiež dôležité, aj keď chcete, aby boli vaše ústa bez choroboplodných zárodkov.