Niektorí si budú môcť vybrať medzi gastrolístkom a peniazmi až o rok

Novela zákona by totiž síce mala byť účinná od 1. marca tohto roka, ale myslí aj na zamestnávateľov, ktorí majú uzatvorené zmluvy s poskytovateľmi stravných lístkov. Ak spoločnosť uzavrie pred 1. marcom 2021 alebo v období od 1. marca do 31. decembra 2021 zmluvu o zabezpečení stravovacích poukážok s emitentom gastrolístkov, vzniká mu povinnosť umožniť zamestnancom vybrať si až po skončení účinnosti tejto zmluvy, najneskôr však od 1. januára 2022. Vysvetlila to spoločnosť Accace, ktorá sa zaoberá okrem iného aj službami spracovania účtovníctva, mzdovej a HR agendy. Novela ešte čaká na podpis prezidentky SR Zuzany Čaputovej.

Od marca bude musieť zamestnávateľ umožniť svojim zamestnancom, ktorým firma nezabezpečí stravovanie fyzicky, vybrať si medzi stravným lístkom a finančným príspevkom na stravovanie. „Zamestnanec je viazaný týmto svojim výberom počas 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa výber viaže,“ uviedli odborníci.

Zákon v novelizovanom ustanovení pritom výslovne uvádza, že podrobnosti výberu a realizácie povinnosti zamestnávateľa zabezpečovať stravovanie alebo poskytovať finančný príspevok na stravovanie na základe výberu môže firma ustanoviť vo vnútornom predpise. „V rámci doterajšej praxe vyplácania finančných príspevkov na stravovanie platilo, že tieto sa vyplácali buď v hotovosti (jedni zamestnanci dostali stravné lístky, iní hotovosť) alebo bola táto hodnota zasielaná na účet zamestnanca, zväčša spoločne so mzdou,“ uviedli odborníci s tým, že treba však mať na pamäti, že finančný príspevok sa musí poskytovať vopred v reálnom čase, aby si zaň zamestnanec mohol zabezpečiť jedlo.

Firmy tiež musia predísť situácii, aby boli tí, ktorí sa rozhodnú pre peniaze, znevýhodnení voči tým, ktorí si vyberú stravné lístky – napríklad v dôsledku neskoršej výplaty príspevku na účet zamestnanca, než je deň odovzdania stravných lístkov.

Ako vyčíslili mzdoví experti, hodnota finančného príspevku musí byť najmenej 55 % minimálnej možnej hodnoty stravného lístka (3,83 eur), čiže minimálny finančný príspevok na stravovanie aktuálne vychádza na 2,11 eura za deň. Pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín bude tento príspevok 2,81 eura. „V tomto prípade nejde o limit na účely zdanenia na strane zamestnanca, keďže aj finančný príspevok na stravovanie bude od dane oslobodená. Ide len o maximálnu sumu na účely uznania daňového výdavku zamestnávateľa zo sumy finančného príspevku na stravovanie,“ vysvetlili odborníci.