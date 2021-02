Hajtmani českých krajov žiadajú vládu o vyhlásenie nového núdzového stavu

Súhlasia tiež s návratom ďalších žiakov do škôl od budúceho mesiaca. Po rokovaní s vládou to uviedol šéf Asociácie krajov, hajtman Juhočeského kraja Martin Kuba, píšu spravodajské portály iDNES.cz a Novinky.cz.

Dohodu s hajtmanmi potvrdil aj minister vnútra Jan Hamáček. „Ďakujem hajtmanom za veľmi korektné a vecné rokovania. Dohodli sme sa na ďalšom spoločnom postupe v situácii, ktorá je z epidemiologkého hľadiska veľmi zložitá. Pri pokračovaní núdzového stavu je prioritou návrat detí do škôl, úpravy opatrení budeme s krajmi priebežne konzultovať,“ napísal na Twitteri vicepremiér Hamáček.

Hajtmani tiež vyzvali vládu, aby od marca zabezpečila vo firmách testovanie na ochorenie COVID-19. Podľa hajtmana Pardubického kraja Martina Netolického hajtmani požadujú, aby sa do škôl od 1. marca vrátili maturitné ročníky a žiaci 9. ročníkov základných škôl za jasne stanovených podmienok testovania. „Zároveň chceme umožniť očkovanie pedagogických pracovníkov a ich registráciu cez centrálny rezervačný systém,“ povedal Netolický. Hajtmani tiež žiadajú uvoľnenie opatrení v oblasti obchodu a služieb za dodržania jasne stanovených hygienických podmienok. „Rovnaké by to malo byť s kultúrou a vonkajším amatérskym športom,“ dodal Netolický.

Česká Poslanecká snemovňa na štvrtkovej mimoriadnej schôdzi neschválila vládny návrh na predĺženie núdzového stavu o ďalších 30 dní v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Súčasný núdzový stav platí do 14. februára.