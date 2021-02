Sulík: Požiadavku na ďalšie zmeny v Pláne obnovy odmietame

V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

„Toto je taký vrtoch Igora Matoviča a požiadavka je nezmyselná,“ povedal Sulík. Šéf liberálov však zdôraznil, že rešpektuje výsledky volieb, v ktorých Matovičovo hnutie OĽANO dostalo silný mandát voličov, a ktorý premiér v súčasnosti aj využíva. „My sme neprišli do vlády naháňať sa za peniazmi a rozdeľovať peniaze. My sme prišli do vlády meniť pravidlá,“ dodal Sulík. Aprílový termín na dokončenie Plánu obnovy je podľa Sulíka „šibeničný“ a Matovičova požiadavka na zmeny v takmer hotovom materiáli je podľa Sulíka nešťastná.

Expremiér a súčasný poslanec NRSR Peter Pellegrini (nezaradený) označil pripravovaný Plán obnovy Slovenska za škandál súčasnej vlády. „Plán obnovy, to sú jedinečné peniaze, o ktorých sme mali najskôr diskutovať s občanmi, kde ich máme použiť,“ upozornil Pellegrini. Práve transparentná príprava materiálu a široká diskusia je jednou z podmienok EÚ na schválenie tohto dokumentu. „Tu budeme mat vážny problém,“ myslí si šéf mimoparlamentnej strany Hlas-SD.

Pellegrini označil za škandál, že by sa prostriedky EÚ nemali rozdeliť podľa toho, čo Slovensko potrebuje, ale podľa rozdelenia ministerstiev. Sulík však oponoval, že veľkú časť rozdelenia prostriedkov z Plánu obnovy vopred určila Európska komisia. Minister zdôraznil, že napríklad niektoré návrhy SaS sa do Plánu obnovy dostali. Na koaličných radách podľa Sulíka často dochádza k rozumným kompromisom a veľakrát aj premiér ustúpil zo svojich pozícií.

Minister hospodárstva sa opäť zastal europoslankyne za SaS Lucie Ďuriš Nicholsonovej, ktorá začiatkom týždňa tvrdila, že Slovensko prišlo o miliardu eur z eurofondov. Podľa Sulíka nebola v poriadku forma, ktorou Nicholsonová svoj názor prezentovala, no o peniaze skutočne Slovensko po roku 2023 môže prísť. „Ten obsah by som vôbec nehádzal zo stola, že to je všetko v poriadku. Nám tam naozaj hrozí, že ak do roku 2023 nebude vyčerpané veľké množstvo peňazí, že môžeme o ne prísť,“ povedal Sulík.

Rozpory medzi koaličnými stranami a ich predstaviteľmi Pellegrini kritizoval. „Ja mám rád konflikt za stolom, ale taký, ktorý nás dovedie k nejakému rozumnému riešeniu,“ povedal. V koalícii sa však podľa neho konflikty vždy skončia tým, že sa vláda prispôsobí premiérovi. Podľa Sulíka ale mnoho názorových rozdielov vo vláde prispieva ku konečnému konsenzu. Minister potvrdil, že sa napriek odporu premiéra bude usilovať o otvorenie malých obchodov. „Ja som za to, aby sme otvorili malopredajne,“ povedal Sulík. Minister si vie predstaviť, že by jednou z podmienok nákupu mohol byť maximálne sedem dní starý test na ochorenie COVID-19.