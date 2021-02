Boris Kollár: Za pádom preferencií stojí pandémia aj môj zdravotný stav

„Nešiel som však do parlamentu, aby som držal stabilne percentá. Dal som voličom sľuby, ktoré postupne plníme, ako je zrušenie doplatkov za lieky. Už teraz pracujeme na exekučnej amnestii,“ uviedol Kollár.

Dodal, že rovnako v posledných desiatich mesiacoch pripravujú výstavbu nájomných bytov, ktorú by chcel spustiť od leta. „Štát nebude byty stavať, on to bude dohliadať,“ dodal Kollár.