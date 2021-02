Na Veľkom Draždiaku sa pre opakovaný úhyn labutí neodporúča kúpať

„S uhynutým vtáctvom sa v žiadnom prípade nemôže manipulovať. Neodporúča sa kúpanie v jazerách, v ktorých bol u vtáctva potvrdený výskyt vtáčej chrípky. Vírus vtáčej chrípky môže napadnúť aj cicavce,“ uviedla pre TASR hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.

Psičkári by preto mali dbať na to, aby pri venčení neprišli psy do kontaktu s uhynutým vtáctvom, prípadne nepili vodu z kontaminovaného jazera. Spozornieť by mali aj chovatelia hydiny, ktorí by mali zabrániť kontaktu vodného vtáctva so svojou hydinou.

Kompetencia v tomto prípade spadá pod Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR, ktorú treba kontaktovať v prípade, že obyvatelia narazia na uhynuté vtáctvo. Zavolať sa dá aj na telefónne číslo 112, kde poskytnú kontakt na pohotovostný mobil Štátnej ochrany prírody SR. S podnetom sa môžu obrátiť obyvatelia aj na oddelenie životného prostredia mestskej časti, ktoré podnet posunie ďalej na kompetentných.

Aj Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) upozorňuje, že v prípade výskytu vtáčej chrípky je najdôležitejšie všetkými možnými prostriedkami zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovanej hydiny alebo iného chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi. „Takisto voda používaná na napájanie chovaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd, prístupných voľne žijúcemu vtáctvu,“ povedal pre TASR Miloš Mašlej, riaditeľ RVPS Bratislava – mesto.

RVPS podľa neho vykonáva i naďalej monitoring výskytu vtáčej chrípky a odoberá vzorky na laboratórne vyšetrenie. „V prípade nálezu uhynutého vtáctva je potrebné toto oznámiť na RVPS, ktorá podľa toho, o aké uhynuté vtáctvo ide, rozhodne o odbere vzorky alebo o spôsobe neškodného odstránenia kadáveru,“ doplnil Mašlej.