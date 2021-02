USA sa odvolali proti rozhodnutiu britského súdu nevydať Assangea

„Áno, odvolali sme sa a pokračujeme v snahách o (Assangeovo) vydanie,“ uviedol pre AFP hovorca rezortu spravodlivosti Marc Raimondi.

Piatok bol posledný deň, keď sa rezort spravodlivosti mohol odvolať voči verdiktu sudkyne Vanessy Baraitserovej zo 4. januára. Tá vtedy uviedla, že Assange trpí psychickými problémami, ktoré by sa vo väzení v USA mohli zhoršiť a vyústiť až do pokusu o samovraždu.

Tento týždeň sa 24 ľudskoprávnych organizácii podpísalo pod otvorený list adresovaný Bidenovej vláde, v ktorom ho žiadajú zrušiť všetky Assangeove obvinenia.

„Novinári v najväčších spravodajských médiách sa pravidelne komunikujú so svojimi zdrojmi, žiadajú vysvetlenie alebo ďalšiu dokumentáciu a dostávajú a zverejňujú dokumenty, ktoré vlády považujú za tajné,“ uvádza sa v liste, ktorý podpísali aj organizácie Human Rights Watch, Amnesty International USA a Reportéri bez hraníc (RSF). „Myslíme si, že takýto precedens by mohol kriminalizovať tieto bežné novinárske postupy,“ varovali.

Počas funkčného obdobia exprezidenta Donalda Trumpa bolo voči Assangeovi vznesených 18 obvinení. Americké úrady ho obviňujú zo sprisahania, nelegálneho preniknutia do vládnych počítačov a porušenia zákona o špionáži v súvislosti so zverejnením tajných dokumentov o vojenských operáciách v Afganistane a Iraku. Na webovej stránke WikiLeaks boli tieto materiály zverejnené v rokoch 2010 a 2011. V prípade uznania za vinného v USA by mu hrozilo až 175 rokov za mrežami. Assange a jeho právnici však tvrdia, že jeho stíhanie je politicky motivované.

V januári zamietol súd v Londýne žiadosť Assangea o prepustenie na kauciu. V londýnskej väznici Belmarsh tak bude tak musieť zostať až kým súd nerozhodne o jeho odvolaní.