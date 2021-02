Výbuchy v továrni na zábavnú pyrotechniku: Hlásia 15 mŕtvych a 36 zranených

Niekoľko výbuchov v súkromnej továrni na výrobu zábavnej pyrotechniky na juhu Indie usmrtilo v piatok najmenej 15 jej zamestnancov, ďalších 36 utrpelo zranenia. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na políciu.

Nešťastie sa stalo v továrni v okrese Virudhunagar v štáte Tamilnádu. Oblasť, kde k výbuchom došlo, sa nachádza 520 kilometrov južne od hlavného mesta tohto štátu Čennaí.

Na hasenie požiaru, ktorý zničil štyri haly, privolali desať hasičských vozidiel.

Výbuchy nastali v okamihu, keď zamestnanci pri výrobe zábavnej pyrotechniky miešali chemikálie, uviedla agentúra Press Trust of India.

Výroba zábavnej pyrotechniky je v Indii výnosným zdrojom obživy, často sa totiž odpaľuje počas sviatkov a na svadbách.

Zábavnú pyrotechniku vyrába mnoho ilegálnych tovární, pretože táto je lacnejšia ako legálna.

Mariyammal Firecracker unit, which was blasted today at Achankulam near Sattur in #Virudhunagar.

It's terrible pic.twitter.com/kZVnQpx5IL