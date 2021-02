Nemecko od sprísňuje podmienky aj pre cestujúcich zo Slovenska

Orbán: Ak bude čínska vakcína, do apríla bude možné registrovaných zaočkovať

DNES - 12:21 Zahraničné

Ak bude možné v Maďarsku očkovať aj čínskou vakcínou, tak všetci, ktorí sa na očkovanie zaregistrovali, by do Veľkej noci mohli byť zaočkovaní. Vyhlásil to v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Kossuth Rádió Viktor Orbán.