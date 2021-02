Stonehenge je pravdepodobne postavený z monolitov iného monumentu

Pozostatky jedného pravekého monumentu v západnom Walese naznačujú, že jeho kamenné bloky mohli byť demontované a použité na stavbu neolitického kruhového komplexu Stonehenge, uviedla v piatok nová britská štúdia. Informovala o tom agentúra AFP.

Vedci sa domnievajú, že niektoré monolity použité v Stonehenge neďaleko Salisbury v juhozápadnom Anglicku boli už predtým použité v staršom monumente, vzdialenom 280 kilometrov v juhozápadnom Walese.

Tím z londýnskej univerzity UCL, stojaci za objavom, tvrdí, že existujú kľúčové prvky spájajúce Stonehenge, megalitickú stavbu z obdobia okolo roku 3000 pred n.l., s uvedeným starším kamenným kruhom s názvom Waun Mawn.

Bádatelia naznačujú, že tzv. „bluestones“ - zreteľne modré a sivé kamene pôvodom z Walesu - sa mohli do Stonehenge dostať v rámci sťahovania sa roľníckych komunít mladšej doby kamennej.

Zistenia, ktoré by mali byť publikované v časopise Antiquity, by mohli objasniť, prečo boli monolity presťahované tak ďaleko, keď podobné kruhy z tohto obdobia využívali lomy v blízkosti.

Waun Mawn je jeden z najstarších kamenných kruhov v Británii a tretí najväčší v krajine. Tento región bol dôležitou a husto osídlenou oblasťou až do obdobia okolo roku 3000 pred n.l., keď sa miestne obyvateľstvo akoby náhle vytratilo.

„Je to, ako by jednoducho zmizli. Väčšina obyvateľstva migrovala a so sebou vzala aj balvany - svoju identitu,“ povedal Mike Parker Person z UCL. Je pravdepodobné, že Waun Mawn v Pembrokeshire nebol jediným monumentom, ktorý v Stonehengei - kde sa nachádza približne 80 modrých kameňov - „zrecyklovali“, dodal Parker Person.

Rádiokarbónovým datovaním sa zistilo, že kamene vo Walese vztýčili približne o 400 rokov skôr než v Stonehengei, ktorý je na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Sú tu tiež náznaky, že stavitelia v Stonehengei monument vo Walese kopírovali. Waun Mawn má priemer 110 metrov - rovnako ako priekopa obklopujúca Stonehenge - a v oboch prípadoch sú monumenty prispôsobené východu slnka počas slnovratu.