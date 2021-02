Orbán: Ak bude čínska vakcína, do apríla bude možné registrovaných zaočkovať

Ak bude možné v Maďarsku očkovať už aj čínskou vakcínou, tak všetci, ktorí sa na očkovanie zaregistrovali, by do Veľkej noci mohli byť zaočkovaní. Vyhlásil to v piatok v pravidelnom rozhovore pre verejnoprávnu rozhlasovú stanicu Kossuth Rádió predseda maďarskej vlády Viktor Orbán.

Premiér označil za dobrú správu skutočnosť, že takmer 700.000 ľudí je už proti vírusu SARS-CoV-2 chránených vakcínou, pričom 310.000 z nich bolo zaočkovaných aj druhou dávkou. Počet tých, ktorí majú potvrdené, že prekonali ochorenie COVID-19, dosahuje 383.000. Zlou správou podľa jeho slov je, že pokles šírenia nákazy sa zastavil a opäť stúpa - za posledný deň pribudlo 1860 infikovaných a 99 ľudí zomrelo. V nemocniciach je 3828 pacientov, na umelej pľúcnej ventilácii je napojených 299 z nich. „Podobná situácia je v celej Európe, predpokladá sa, že príčinou je šírenie britskej mutácie," dodal Orbán. Ministerský predseda zdôraznil, že nie je nutné sprísňovať súčasné karanténne opatrenia, pretože je dostatok vakcín, s ktorými pri dobre zorganizovanom očkovaní je možné natoľko zlepšiť epidemiologickú situáciu, v akej miere sa prirodzene zhoršuje.