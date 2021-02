Mičovský trvá na zavedení redistributívnej platby aj napriek sťažnostiam SPPK

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský (OĽANO) na mimoriadnom rokovaní Výboru Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie oznámil, že naďalej trvá na zavedení redistributívnej platby v rozsahu od 1 do 28 hektárov (ha). Informoval o tom predseda výboru Jaroslav Karahuta (Sme rodina) po rokovaní výboru.

Karahuta povedal, že výbor so samotným zavedením redistributívnej platby súhlasí, ale navrhuje, aby bola až od piatich ha. Do piatich ha navrhuje Karahuta zaviesť, aby dostali vlastníci príspevok 30 eur na ha na údržbu a krajinotvorné spravovanie týchto pozemkov. „A od piatich ha by bola vyplatená plná redistributívna platba,“ dodal Karahuta s upozornením, že za svoje rozhodnutie si Mičovský ponesie politickú zodpovednosť.

Podľa Karahutu jedným z rizík Mičovského návrhu je to, že sa zvýši počet žiadateľov o priamu platbu o 33 %. To znamená, že z dnešných asi 19.000 na 25.000 žiadateľov, čo zvýši aj nároky na Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA). „Tým, že vlastníci pôdy si budú sami uplatňovať nárok na priamu platbu, dôjde k niekoľkým tisícom zakrižovaní - teda tzv. dvojitým deklaráciám, čím sa neúmerne zaťaží PPA,“ upozornil predseda pôdohospodárskeho výboru NR SR.

Podľa Mičovského jeho návrh prvému pilieru podpôr pomôže, bez toho, aby ublížil druhému pilieru podpôr. „My sme so všetkými vlastne v zhode. Spor je v tom, či návrh bude od 5 ha do 28 ha alebo tak ako ja navrhujem, teda od 1 ha do 28 ha. Prečo by sme chceli diskriminovať tých, ktorí majú 4 ha pôdy, s tými, ktorí majú 5 ha pôdy,“ priblížil agrominister s tým, že jeho návrh „je veľmi spravodlivý, férový a potrebný krok“.

„Za stranu SaS chcem povedať, že redistributívnu platbu podporujeme. Podporujeme aj stropovanie. Máme len rozdielne názory v tom, ako budeme postupovať pri výplate podpory od 1 ha do 5 ha,“ doplnila poslankyňa NR SR Jarmila Halgašová, ktorá sa v strane SaS venuje poľnohospodárstvu.