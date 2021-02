Respirátory kúpite lacnejšie, od piatka platí nulová sadzba DPH

Od piatka platí nulová sadzba dane z pridanej hodnoty (DPH) na respirátory tried FFP2 a FFP3. Po zverejnení novely zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v Zbierke zákonov na to upozornilo Ministerstvo financií (MF) SR.

„Reagujeme tým na stále pretrvávajúcu pandemickú situáciu a kladieme dôraz na pozitívny sociálny vplyv pre spoločnosť v takej závažnej situácii. Naším cieľom je znížiť cenu respirátorov FFP2 a FFP3 pre všetkých spotrebiteľov a očakávame zvýšenie ochrany zdravia obyvateľstva. Táto nulová sadzba DPH bude platiť do 30. apríla,“ uviedol rezort financií.

Práve tieto respirátory odporučili niektorí odborníci na lepšiu ochranu pred nákazou novým koronavírusom. Povinné nosenie respirátorov FFP2 v niektorých oblastiach verejného života už zaviedli napríklad v Rakúsku.