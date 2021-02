Čo v kuchyni s feta syrom? 8 skvelých nápadov na raňajky, obed aj večeru

Väčšina z nás kupuje feta syr s úmyslom pripraviť z neho šalát, nátierku alebo omáčku. Jeho využitie v kuchyni je ale oveľa všestrannejšie.

Ak ste v chladničke našli feta syr, pripravte z neho niektorý z týchto ôsmich receptov:

1. Pečená korenená feta

Foto: AS Food studio/Shutterstock.com

Feta syr nemusí vystupovať len v roli prílohy. Skvele sa hodí aj ako hlavný chod. Stačí, keď celý blok feta syra poprášite orientálnym korením, vložíte ho do zapekacej misy, obložíte prezretými krájanými paradajkami, cesnakom, čili papričkami, cibuľou a oreganom, prikryjete fóliou a dáte piecť pri 180 stupňoch, kým zmäkne zelenina. Potom zložte fóliu a dopečte na 220 stupňoch, kým syr nadobudne zlatistú farbu. Podávajte s opraženým chlebom.

2. Feta v chlebe so zeleninou

Celý blok fety grilujte, kým na vrchu nezhnedne. Potom ho dochuťte kúskami čerstvých čili papričiek, troškou medu a čerstvými vetvičkami tymianu. Takto syr grilujte asi ďalšiu minútu a na záver ho vložte do chlebovej placky spolu so špenátom a nakrájanou uhorkou.

3. Vyprážaná feta s figami

Vyskúšajte exotiku v podobe fety s figami a medom. Na tento recept budete potrebovať feta syr, dve vajcia, 100 gramov múky, olivový olej, 5 polievkových lyžíc medu a dve malé dozreté figy (alebo broskyne).

Začnite tým, že feta syr prekrojíte na polovice. Každá by mala mať hrúbku asi 2 centimetre. Obaľte ich vo vajíčkach a potom v múke. Obaľovanie môžete niekoľkokrát zopakovať, aby sa syr na panvici neroztiekol.

Na panvici rozohrejte olivový olej a opražte na nej obalený feta syr. Hotový syr potom zbavte prebytočného tuku a odložte bokom. Na troche oleja spolu s medom opražte aj figy (alebo broskyne). Feta syr na tanieri ozdobte ovocím, oreganom a trochou medu.

4. Marinovaná feta

Foto: Chursina Viktoriia/Shutterstock.com

Ak si chcete odložiť pôžitok z jedenia feta syra, marinujte ho. Do sterilizovanej nádoby pridajte olivový olej, tri strúčiky cesnaku, malú čili papričku, nakrájané čerstvé bylinky (oregano, mäta, tymian), ½ čajovej lyžičky sušených čili lupienkov, bobkový list a niekoľko guličiek čierneho korenia. Do zmiešanej zmesi pridajte feta syr a odložte do chladničky. Marinovaná feta v chladničke vydrží najviac 3 týždne. Môžete ju pridať napríklad do šalátu, alebo jesť samotnú s rožkom či chlebom.

5. Pečená feta s pita chlebom

Feta syr spolu s nakrájanou sladkou paprikou a prúžkami červenej cibule zavrite do rúry na 20-25 minút. Podávajte spolu s pita chlebom.

6. Feta s mandľami

Feta syr obaľte najprv v múke, potom vo vajíčkach a nakoniec v strúhanke s na drobno nakrájanými mandľami. Syr potom opražte z oboch strán na extra panenskom olivovom oleji. Podávajte spolu so šalátom, do ktorého môžete zakomponovať aj jahody, granátové jablko alebo iné ovocie.

7. Feta s obilninami

Foto: DronG/Shutterstock.com

Slanosť a krémovosť feta syra sa skvele hodí k obilninám, strukovinám či zelenine. Upečte syr tak, aby sa roztápal, a primiešajte ho napríklad k bielej fazuli, cíceru alebo kalerábu. Bohatú chuť fety na záver vyvážite citrónovou kôrou alebo kyslastými bylinkami.

8. Feta v omelete

Skvelý tip na raňajky: Na panvici pripravte klasickú omeletu a zrolujte do nej feta syr. Získate tak bohatšiu chuť a krémovú konzistenciu.