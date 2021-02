SaS reaguje na odchod Ďuriš Nicholsonovej

„Mrzí nás, že sa naša zakladajúca členka takto rozhodla. Poznáme ju dlho, vieme, že toto jej rozhodnutie nepadlo ľahko, no rozhodla sa slobodne a my to budeme rešpektovať,“ píše sa v stanovisku.

Ďuriš Nicholsonová informovala o svojom odchode z SaS vo štvrtok (11. 2.) na sociálnej sieti. Potvrdila tak informácie TASR. Odchádza po tom, ako v koalícii vyvolala napätie tlačovou konferenciou o eurofondoch. Dostala sa ňou do konfliktu s vicepremiérkou Veronikou Remišovou (Za ľudí). Ďuriš Nicholsonová bude naďalej vykonávať prácu europoslankyne a predsedníčky európskeho výboru pre zamestnanosť a sociálne veci.